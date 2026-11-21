رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي من اليمونة: لحماية البذور المحلية وحقوق المزارعين

دعا رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي داني فاضل، من اليمونة، إلى حماية البذور المحلية وحقوق المزارعين.



من جهته، قال رئيس البلدية طلال شريف إن منصة التراخيص جاهزة، وإن تأخّر إقرار المراسيم يعطّل عمل الهيئة.