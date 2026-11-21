رجي من ضريح الرئيس شمعون في دير القمر: رئيس الاستقلال والصلابة والانفتاح والسيادة

وضع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، إكليلاً من الزهر باسم "الجمهورية اللبنانية"على ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر، حيث كان في استقباله رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، ورئيس بلدية دير القمر ناجي جرمانوس، والعميد سائد الغصيني، ومفوض الشوف في الحزب فادي معلوف.



وخلال المناسبة، تحدث رجي عن الرئيس شمعون فقال: "كميل شمعون رئيس الاستقلال والصلابة، رئيس الانفتاح والتقدم والازدهار، الرئيس السيادي ورجل الدولة الذي لم يسمح يوماً لحسابات أو مصالح ضيقة بأن تزيحه عن قناعاته ومبادئه ووطنيته".



وأضاف: "كميل شمعون الرجل المقاوم الذي رفض في أسوأ أيام الحرب، وفي عزّ القصف على الأشرفية، أن يترك بيته، وبقي مع الناس".



وختم بالقول: "النمر كميل شمعون".