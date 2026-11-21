توجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال إلى اللبنانيين بالقول:

“أيها اللبنانيون واللبنانيات،

لكل مناسبة رمزيتها، ولكل لحظة تاريخية دلالتها.

واليوم، نجتمع لرفع العلم اللبناني، في لحظة دقيقة من تاريخ وطننا، وسط تحولات المنطقة وتحدياتها.

رمزية هذه المناسبة أنها تذكرنا، بأن العلم ليس قطعة قماش. بل هو نسيج كامل. لا ينقصه خيط ولا تعوزه قطبة. تماما كما يجب أن يكون نسيج الوطن. لا تنقصه حبة تراب. ولا يغيب أو يغيب عن حياته مواطن واحد.

من هنا من نهر الكلب، حيث نقشت على الصخر حكايات جيوش مرت، وإمبراطوريات حكمت، وقوى ظنت أنها ستبقى إلى الأبد، نقف اليوم لنحتفل باستقلال لبنان.

لكن الأهم في توقيت الاحتفال في ظروفنا الراهنة، أنه رغم كل ما أصاب استقلالنا، يبقى الدرس الأوضح من تاريخنا أن لا بديل للبنانيين عن وطنهم، ولا بديل لهذا الوطن عن دولة تحمي استقلاله وتصون سيادته.

لكنني لم آت اليوم لأروي لكم تاريخ الاستقلال.

أتيت لنتكلم بصراحة عن حاضره.

فهذه الصخور، التي شهدت مرور الغزاة ورحيلهم، تذكرنا بحقيقة واحدة:

كل الذين مروا من هنا رحلوا. وبقي لبنان.

لكن بقاء لبنان وحده لا يكفي.

فالوطن لا يقاس فقد بقدرته على الصمود، بل بقدرته على أن يؤمن لأبنائه مستقبلا يستحق البقاء من أجله.

وهنا، علينا أن نسأل أنفسنا في عيد الاستقلال:

هل حققنا للبنانيين الدولة التي يستحقونها؟

الجواب، بكل صراحة: لا ليس بعد.

لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة، فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال، وأهلنا لم يعودوا جميعا إلى بيوتهم، وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها.

لا يجوز أن نتحدث عن استعادة الثقة، فيما مواطنون لا يستطيعون استعادة جنى أعمارهم، وشباب يبحثون عن مستقبلهم خارج وطنهم، وعائلات لا تعرف كيف تواجه الغد.

هذه ليست صورة الاستقلال الذي نريده. والاعتراف بهذه الحقيقة هو بداية الطريق لتغييرها.

أيها اللبنانيون،

ثلاثة وثمانون عاما مرت على الاستقلال، ولم يكتمل استقلالنا يوما.

ولا أقول ذلك تشاؤما، بل صدقا.

تعاملنا مع الاستقلال على أنه شهادة لنلناها مرة واحدة، لا مسؤولية نحملها كل يوم.

جربنا، على مدى عقود، كل البدائل عن الدولة، ودفعنا ثمنها جميعا.

راهنا على ما هو أكبر من لبنان، فصغر لبنان أمام رهاناتنا.

استقوينا بالخارج، واستعدينا بعضنا بعضا.

قبلنا بالوصايات، فبقي قرارنا في يد غيرنا.

تساهلنا في أن يكون القرار خارج الدولة، فبقي الاحتلال ذريعة وبقيت الحرب قدرا.

واقتتلنا في الداخل، فدفعنا الثمن من أحبتنا وأرضنا وثرواتنا ومستقبل أبنائنا.

وفي كل مرة تغيرت الرهانات، لكن الثمن بقي واحدا، ودفعه اللبنانيون أنفسهم. وفي كل مرة كان كل بديل عن الدولة وهما.

فلنقلها بلا مواربة، وقد دفعنا ما دفعناه:

لا بديل عن استقلال لبنان، ولا ضمانة للبنان إلا دولته.

واليوم، نحن أمام اختبار مصيري.

استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين، متلازمتين مترابطتين متفاعلتين بالكامل:

الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديدا من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية.

أزمتان، قلت وأكرر أنهما مترابطتان متلازمتان. تستدعي كل منهما الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمن لها الذريعة في آن واحد.

وفي الحالتين، لبنان هو الذي يدفع الثمن. وخصوصا الجنوب وأهله الذين يدفعون منذ عام 1969 أثمان حروب متلاحقة، جيلا بعد جيل.

ولأننا مدركون لهذا الواقع، بلا تغليف ولا تزييف، ولأننا نعرف مدى خطورته على شعبنا وأرضنا، وبالتالي على كل الوطن، حملنا مشروعا إنقاذيا يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معا. لا احتلال إطلاقا نهائيا وأبدا. ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أيا كان هذا الخارج.

هذا هو جوهر مشروعنا الوطني. وهو موقف يعرضنا لحملات من جهتين متناقضتين:

نتعرض لحملة من قبل قوى في إسرائيل تدعو إلى استمرار احتلال أرضنا لأننا قلنا لهم علنا ومباشرة: انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان. أوقفوا اعتداءاتكم. وأعيدوا أسرانا.

عليكم أن تدركوا أن أهل الجنوب، هم أبناء هذه الأرض.

هم ترابها وهواؤها. لا يحيون إلا عليها ولا تكون إلا لهم. ويجب أن يعودوا إليها. وسيعودون.

سنعيد بناء بيوتهم. واعلموا أنه منذ اللحظة وحتى نهاية الزمن، لن يفرض واقع جديد على حساب وجودهم.

ويستحيل أن تكون هناك إبادة لأهلنا. أقول لمن يعتقد أن استمرار الاحتلال واستخدام القوة يمكن أن يوفرا الأمن: الاحتلال لا يصنع أمنا، والدمار لا يصنع سلاما.

انسحبوا الآن، ونحن الضمانة الوحيدة الأكيدة لأمننا واستقرار حدودنا وسيادتنا الكاملة على أرضنا كلها.

هذه هي الطريق الوحيدة الأكيدة لإحلال الأمن والاستقرار على حدودنا الجنوبية المعترف بها دوليا، وتطوير حالة سلمية هناك، كمدخل إلزامي لأي خطوة لاحقة، نحو منطقة تنعم بسلام عادل ودائم.

وفي المقابل، نتعرض لحملة مماثلة من الجهة المقابلة، من المسؤولين والمعنيين والجهات المرتبطة بالتدخل الإيراني في شؤون لبنان، لأننا واجهناها أيضا بموقف واضح ومباشر: انتهى زمن السلاح خارج الدولة.

لقد أدى واجبه في حقبة سابقة. وكانت له تضحيات وإنجازات. ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة. وحملهم وحملنا الخسائر الباهظة. حين بات علنا، في خدمة قضايا غير لبنانية عليكم التسليم بذلك.

وعليكم تسليم السلاح.

الجيش اللبناني يحمي كل لبنان وكل لبناني. والدولة، بدستورها وقوانينها، وحدها تضمن الحريات والحقوق لكل المواطنين ولكل الجماعات اللبنانية. فلا يهوّل أحد على أحد.

ما من حق دستوري سيهتز وما من تفاهم ميثاقي سينتكس. وما من حرية لأي جماعة ستمس. سنحمي بعضنا. ونقوى بوحدتنا. ولا نستقوي بأي خارج على شريكنا في الوطن.

فلا اضطهاد ولا انتقام ولا ثأر ولا كيدية. ولا هواجس قوة أو جنون أو خوف أو تخويف الدولة التي نريدها لا تنزع الأمان من أحد، بل تنهي حاجة الجميع إلى البحث عن الأمان خارجها. دولة عادلة قادرة تتعهد حماية الجميع.

إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان، أقول بالوضوح نفسه:

نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران، كما مع سائر الدول.

لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى.

ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده.

وعلى هذا الأساس، حشدنا تأييد العالم كله، لوجهة نظرنا هذه، بأن إنقاذ لبنان الضروري والحيوي والمصيري لمنطقته وللعالم، لا يكون إلا بحل متلازم ومتزامن للاحتلال والاختلال معا.

أما نحن، فنرفض أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين.

ولمن يراهن على انقسام اللبنانيين، أقول للجميع في الداخل والخارج لا تخطئوا في حساباتكم.

في لبنان اليوم، أكثرية لبنانية ثابتة وواضحة والأهم أنها عابرة للطوائف والمناطق، تريد الدولة والاستقلال، وترفض الاحتلال والهيمنة.

وهناك دعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره ولأن أمن لبنان جزء تأسيسي لأمن محيطنا وعالمنا.

لكننا لا نريد أن نستبدل وصاية بوصاية، ولا ارتهانا بارتهان. نريد أصدقاء للبنان، لا أصحاب قرار عنه.

وفي عالم شهد حروبا متلاحقة، ومدنا مدمرة، وشعوبا مشردة، بات واضحا أن القوة العسكرية قد تغير موازين القوى، لكنها لا تستطيع وحدها أن تؤسس لسلام دائم وعادل.

الحرب قد تفرض أمرا واقعا. لكنها لا تصنع مستقبلا.

وهنا أقول إن ما دافعت عنه منذ بداية عهدي، وما أواصل الدفاع عنه اليوم، ليس موقفا فرضه ضعف لبنان، بل خيار أثبتت الوقائع ضرورته.

إنه خيار الدبلوماسية.

فالدبلوماسية ليست استسلاما، والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة.

فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب، بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها.

لكن الدبلوماسية لا تعني انتظارا بلا نهاية، ولا قبولا بالأمر الواقع.

إنها مسار لاستعادة الحقوق كاملة، مدعوم بوحدة الموقف اللبناني، وبقدرة الدولة، وبعلاقاتنا العربية والدولية.

ولن يكون لبنان ورقة في تسوية أحد. لبنان وطن له حق في الحياة والسيادة والسلام.

لأهلي وشعبي، أتوجه اليوم بكلام نابع من تجربة من أمضى ثلثي عمره جنديا في خدمة وطنه وشعبه وأقول بكل ثقة:

لا تخافوا لا تيأسوا ولا تتعبوا.

اسألوا أنفسكم في لحظة أي خطر على أبنائكم وبيوتكم، إلى من تتطلعون لحمايتكم؟ من تتقون بأنه يقف إلى جانبكم، من دون أن يسأل عن طائفتكم أو منطقتكم أو انتمائكم؟

إنه جيشكم اللبناني. جيش كل لبنان، وكل اللبنانيين.

هذا الجيش الذي لم يتخل عن واجبه رغم كل الأزمات، والذي يحمل مسؤولية حماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه.

والجيش ليس جيش فئة في مواجهة فئة، ولا جيش منطقة في مواجهة أخرى إنه جيش الدولة، ومهمته حماية الجميع.

إن ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن.

فالجيش هو الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان، والدولة هي الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائه وحقوقهم.

أيها اللبنانيون واللبنانيات،

ثلاثة وثمانون عاما على الاستقلال، وما زلنا نخوض المعركة نفسها: معركة أن يكون لبنان سيدا على أرضه، حرا في قراره.

لكن التاريخ علمنا شيئا واحدا:

لا احتلال يدوم، ولا وصاية تدوم، ولا قوة تستطيع أن تصادر إرادة شعب إلى الأبد.

لقد أثبتنا أننا شعب لا يزول.

حان الوقت لنثبت أننا قادرون على بناء دولة لا تزول معها حقوق أبنائها.

عاش لبنان سيدا على أرضه.

حرا في قراره موحدا بشعبه ودولته.

كل استقلال ونحن هنا، أحرار أقوياء.

عاش الاستقلال عاش لبنان