من يطفئ نار أزمة الطبابة في فوج إطفاء بيروت؟

من يطفئ نار أزمة الطبابة في فوج إطفاء بيروت؟

السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض