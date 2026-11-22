مطار القليعات: انطلاق أعمال المعايرة الفنية لأنظمة الملاحة الجوية والمساعدات البصرية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل والهيئة العامة للطيران المدني عن بدء عمليات المعايرة الفنية والاختبارات التشغيلية لمنظومات الملاحة الجوية والمساعدات البصرية في مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوض). وتشمل هذه الإجراءات التحقق الدقيق من كفاءة نظام مؤشرات مسار الاقتراب الدقيق (PAPI)، وإجراءات الإقتراب و الهبوط، وإدارة الحركة الجوية في المجال الجوي المحيط بالمطار.



ومن المقرر، كما سبق واعلن، تنفيذ سلسلة من رحلات المعايرة الجوية الاختبارية الإضافية (Flight Inspection) فور استكمال أعمال التأهيل الهندسي للمدرج (Runway) وتحقيق كافة متطلبات الجاهزية الفنية ومعايير السلامة التشغيلية اللازمة.



وأكدت الوزارة والهيئة أن مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات قد انتقل من مرحلة التخطيط إلى حيز التنفيذ الفعلي والهندسي المتكامل على أرض الواقع، ضمن جدول زمني مدروس يضمن استدامة البنية التحتية الملاحية.



كما شددت الجهتان المعنيتان على أن هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي يخضع في كافة مراحله للتشريعات والمواصفات القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لا سيما الملحق الرابع عشر (Annex 14) الخاص بتصميم وتشغيل المطارات. وأكدتا أن منظومة أمن الطيران وسلامة العمليات الجوية (Aviation Safety & Security) تمثل أولوية قصوى غير قابلة للمساومة، ولا تهاون فيها باي شكل كان.