العلامة الخطيب: كنا نأمل أن يكون خطاب الاستقلال جامعًا وأن يترفّع الرئيس عن توجيه الاتّهامات إلى فريق ضحّى بدمائه من أجل الوطن

اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، العلامة الشيخ علي الخطيب، أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد بكلّ أبنائها، وأنّ موقعه يقتضي أن يجمع اللبنانيين ويتجنّب ما يدفع إلى مزيد من الانقسام".



وهنأ اللبنانيين بعيد الاستقلال، معربًا عن أمله في أن يتمكّنوا، بوحدتهم، من تحقيق استقلالهم فعليًا، وطرد الاحتلال من أرضهم، ووقف العدوان المستمرّ على أهلها، وما يرافقه من جرف القرى والمنازل وقتل اللبنانيين.



وأبدى ملاحظات على "توجيه رئيس الجمهورية الاتّهامات في هذا التوقيت إلى فريق من اللبنانيين دفع على الدوام ثمنًا غاليًا دفاعًا عن لبنان وسيادته وكرامة شعبه".



وقال إنه كان يأمل أن يكون خطاب الاستقلال جامعًا لجميع اللبنانيين، وأن "يترفّع الرئيس عن توجيه هذا الاتّهام إلى فريق ضحّى بدمائه وأبنائه".



وانتقد الاتّهامات في حق "الذين يقفون في وجه عدوان الكيان الإسرائيلي، وكذلك الموقف الذي اتّخذه الخطاب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أنّها قدّمت للبنان من دون أن تأخذ منه شيئًا.



وشدّد على أنّ كلّ مسؤول، أيًّا كانت صفته أو موقعه، عليه أن يعمل على جمع اللبنانيين ويمتنع عمّا قد يؤدّي إلى الفرقة والفتنة في البلاد.



وقال: "إنّ الذين طالتهم هذه الاتّهامات أشرف من كلّ الذين يتّهمونهم"، معتبرًا أنّ دماءهم ودماء أبنائهم، وما أصاب أراضيهم وبيوتهم، وما عايشوه من نزوح ومعاناة، "مصدر شرف لهم، مقابل من ذهب إلى مفاوضات لا تصبّ في مصلحة لبنان ولم تسفر عن أيّ نتيجة".

