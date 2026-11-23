الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
المقداد: التدخلات الأميركية تُقيّد القرار اللبناني وتُبقي البلاد مكشوفة أمام الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2026-11-23 | 08:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
المقداد: التدخلات الأميركية تُقيّد القرار اللبناني وتُبقي البلاد مكشوفة أمام الاعتداءات الإسرائيلية
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد، أنّ "قوة المقاومة تكمن في قدرتها على مواجهة الضغوط والتحديات، مهما تعددت القوى والدول المتحالفة ضدها"، مؤكدًا أن "تحرير الأرض لا يتحقق من خلال مقاربات دفاعية مجتزأة، بل عبر امتلاك عناصر القوة القادرة على مواجهة الاحتلال".
ورأى خلال احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" إحياءً للذكرى السنوية لشهداء بلدة بوداي، أن "الحديث عن استقلال لبنان وسيادته لا يمكن فصله عن قدرته على حماية أرضه وشعبه"، منتقداً "استمرار التدخلات الخارجية في القرار اللبناني، والقيود المفروضة على تسليح الجيش، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".
وشدد على "ضرورة الحرص على عدم الانجرار إلى أي مواجهة داخلية، ولا سيما مع الجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه". مشيرًا إلى أنّ "التحدي الحقيقي يكمن في توفير مقومات حماية البلاد ومواجهة العدو الإسرائيلي المحتل لأرضنا، والمنتهك لسيادة بلدنا".
وقال: "الجيش اللبناني يُمنع من امتلاك القدرات الصاروخية التي تمكّنه من مواجهة إسرائيل، مدى الصواريخ التي يمتلكها لا يتجاوز 5 كيلومترات، وتسليحه يخضع لقيود أميركية تحول دون امتلاكه أسلحة وقدرات عسكرية مؤثرة في مواجهة العدو".
وأضاف: "ورد في خطاب القسم الالتزام بحماية البلاد من خلال اعتماد استراتيجية أمنية فعّالة، أين هي هذه الاستراتيجية الفعّالة؟ في واشنطن أم في مكان آخر؟"، معتبراً أن "حماية لبنان تستوجب مقاربة واقعية تأخذ في الاعتبار طبيعة التهديدات والقدرات المتاحة لمواجهتها، والاستفادة من كل عناصر القوة في لبنان".
وأردف: "التدخلات الأميركية تُقيّد القرار اللبناني، وتُبقي البلاد مكشوفة أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ومن الجلي جدًّا ما نشهده يوميا من أوجه نفوذ السفارة الأميركية في عدد من المسارات السياسية والإدارية والقضائية. هناك بعض المسؤولين اللبنانيين في مختلف المؤسسات والمواقع الرسميّة، ارتضوا لأنفسهم الإذعان للتوجيهات والتعليمات والإملاءات الصادرة من وكر السفارة في عوكر. وبالتالي، هذه الوقائع تطرح تساؤلات جدية حول استقلالية القرار الوطني، وحدود النفوذ الخارجي في إدارة شؤون الدولة"، مؤكداً أن "الحديث عن السيادة لا يستقيم مع استمرار التدخلات والضغوط الخارجية على المؤسسات اللبنانية".
واستغرب المقداد "الهجوم الذي تعرّضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما المواقف الصادرة عن بعض المسؤولين اللبنانيين، الذين وضعوا إيران الصديقة للبنان والحريصة على سيادته واستقلاله، مع إسرائيل المحتلة لجنوبنا الأبي في خانة واحدة".
وتساءل المقداد عن "معنى الاحتفال بالاستقلال فيما لا يزال لبنان يواجه الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية اليومية"، لافتًا إلى "استمرار تحليق الطائرات الحربية والمسيَّرات الإسرائيلية فوق الجنوب وسائر المناطق اللبنانية، وتدمير المنازل وتجريف القرى، فضلاً عن تحليق المسيّرات فوق مقار رسمية، من بينها القصر الجمهوري والسراي الحكومي".
وختم المقداد بالتأكيد على أن "اللبنانيين يدركون طبيعة المرحلة وتطوراتها، ويجب على الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، تحمّل المسؤوليات الوطنية وحماية الوحدة الداخلية، وعدم الانجرار إلى صراعات داخلية، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تحصين موقفه الوطني ومواجهة الاعتداءات والتدخلات الخارجية".
أخبار لبنان
التدخلات
الأميركية
تُقيّد
القرار
اللبناني
وتُبقي
البلاد
مكشوفة
الاعتداءات
الإسرائيلية
التالي
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
السفارة اللبنانية في الإمارات تحتفل بذكرى الاستقلال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-18
المقداد: التدخل الأميركي في شؤون لبنان القضائية والأمنية انتهاك لسيادة لبنان واستقلال قراره الوطني
أخبار لبنان
2026-10-18
المقداد: التدخل الأميركي في شؤون لبنان القضائية والأمنية انتهاك لسيادة لبنان واستقلال قراره الوطني
0
أخبار لبنان
2026-11-04
المقداد: قرار مصرف لبنان انتهاك للقيم الإنسانية وانصياع للإملاءات الأميركية
أخبار لبنان
2026-11-04
المقداد: قرار مصرف لبنان انتهاك للقيم الإنسانية وانصياع للإملاءات الأميركية
0
أخبار دولية
2026-09-30
ولي العهد السعودي: لن نتهاون أمام الاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا
أخبار دولية
2026-09-30
ولي العهد السعودي: لن نتهاون أمام الاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا
0
أخبار دولية
2026-10-21
السعودية تقيد واردات الدواجن من ولاية برازيلية عقب تسجيل إصابة بمرض نيوكاسل
أخبار دولية
2026-10-21
السعودية تقيد واردات الدواجن من ولاية برازيلية عقب تسجيل إصابة بمرض نيوكاسل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:34
وزير الزراعة يدشّن مشروع إعادة تأهيل بركة مرستي الجبلية لتأمين مياه الري لأكثر من 60 مزارعاً
أخبار لبنان
11:34
وزير الزراعة يدشّن مشروع إعادة تأهيل بركة مرستي الجبلية لتأمين مياه الري لأكثر من 60 مزارعاً
0
أخبار لبنان
10:18
فياض في ذكرى شهداء الطيبة: حقنا بالمقاومة للدفاع عن النفس ثابت وليس للمساومة أو التراجع
أخبار لبنان
10:18
فياض في ذكرى شهداء الطيبة: حقنا بالمقاومة للدفاع عن النفس ثابت وليس للمساومة أو التراجع
0
أمن وقضاء
09:34
قوى الأمن تعمّم صورة سجينَين فارَّين من نظارة فصيلة الجديدة
أمن وقضاء
09:34
قوى الأمن تعمّم صورة سجينَين فارَّين من نظارة فصيلة الجديدة
0
أخبار لبنان
09:17
الرئيس عون تلقى المزيد من رسائل التهنئة بذكرى الاستقلال من رؤساء فرنسا واليمن واليونان والهند والحكومة التشيلية
أخبار لبنان
09:17
الرئيس عون تلقى المزيد من رسائل التهنئة بذكرى الاستقلال من رؤساء فرنسا واليمن واليونان والهند والحكومة التشيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-10
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع: لعدم استهداف الجيش
أخبار لبنان
2026-11-10
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع: لعدم استهداف الجيش
0
أخبار لبنان
2026-10-14
لاكروا من بعبدا: خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.. وموقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار
أخبار لبنان
2026-10-14
لاكروا من بعبدا: خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.. وموقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار
0
صحف اليوم
2026-08-24
جمود في مفاوضات روما... ومرونة حزب الله تفتح بابًا لتغيير المعادلة (الجمهورية)
صحف اليوم
2026-08-24
جمود في مفاوضات روما... ومرونة حزب الله تفتح بابًا لتغيير المعادلة (الجمهورية)
0
أمن وقضاء
2026-11-21
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
أمن وقضاء
2026-11-21
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:13
السفارة اللبنانية في الإمارات تحتفل بذكرى الاستقلال
أخبار لبنان
08:13
السفارة اللبنانية في الإمارات تحتفل بذكرى الاستقلال
0
أخبار لبنان
07:56
القنصلية العامة للبنان في لوس أنجلوس أحيت ذكرى الاستقلال
أخبار لبنان
07:56
القنصلية العامة للبنان في لوس أنجلوس أحيت ذكرى الاستقلال
0
أخبار دولية
07:19
علي الزيدي في القاهرة...
أخبار دولية
07:19
علي الزيدي في القاهرة...
0
أخبار لبنان
07:11
فياض: لبنان يواجه مشكلتين الأولى الاحتلال الإسرائيليّ والثانية استضعاف السلطة لحزب الله
أخبار لبنان
07:11
فياض: لبنان يواجه مشكلتين الأولى الاحتلال الإسرائيليّ والثانية استضعاف السلطة لحزب الله
0
أخبار لبنان
07:10
الخارجية الإيرانية: من الصعب إيجاد دولة أخرى تلتزم بسيادة لبنان على غرار إيران
أخبار لبنان
07:10
الخارجية الإيرانية: من الصعب إيجاد دولة أخرى تلتزم بسيادة لبنان على غرار إيران
0
أخبار دولية
02:32
الرئيس الأوكرانيّ: إغراق الكورفيت الروسية ميركوري وتدمير مروحية قتالية قبالة سواحل ليبيا
أخبار دولية
02:32
الرئيس الأوكرانيّ: إغراق الكورفيت الروسية ميركوري وتدمير مروحية قتالية قبالة سواحل ليبيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ما هي مشكلة لبنان: ايران او اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ما هي مشكلة لبنان: ايران او اسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
في الإمارات… Business مربح حتى بالحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:27
في الإمارات… Business مربح حتى بالحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
التصعيد الإيرانيّ يتواصل على أكثر من جبهة
تقارير نشرة الاخبار
14:20
التصعيد الإيرانيّ يتواصل على أكثر من جبهة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:37
توضيح من وزارة الصحة حول آلية التغطية الإستشفائية لغير المضمونين
أخبار لبنان
04:37
توضيح من وزارة الصحة حول آلية التغطية الإستشفائية لغير المضمونين
2
أخبار لبنان
08:50
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:50
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
3
أمن وقضاء
01:29
هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة
أمن وقضاء
01:29
هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة
4
أمن وقضاء
04:49
أمن الدولة تواصل حملاتها الرقابية على المسالخ والملاحم والمزارع... إقفال مؤسسات مخالفة وضبط لحوم فاسدة وتوقيف أحد المخالفين
أمن وقضاء
04:49
أمن الدولة تواصل حملاتها الرقابية على المسالخ والملاحم والمزارع... إقفال مؤسسات مخالفة وضبط لحوم فاسدة وتوقيف أحد المخالفين
5
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نسخة جديدة من مهرجان الزمن الجميل تنطلق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نسخة جديدة من مهرجان الزمن الجميل تنطلق
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جراح في الصين ويداه في لبنان... عملية روبوتية تكسر حدود المسافات !
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جراح في الصين ويداه في لبنان... عملية روبوتية تكسر حدود المسافات !
7
أخبار لبنان
15:37
الرئيس سلام: اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال
أخبار لبنان
15:37
الرئيس سلام: اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال
8
حال الطقس
03:44
استقرار في الأحوال الجوية حتى الأربعاء
حال الطقس
03:44
استقرار في الأحوال الجوية حتى الأربعاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More