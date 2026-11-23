المقداد: التدخلات الأميركية تُقيّد القرار اللبناني وتُبقي البلاد مكشوفة أمام الاعتداءات الإسرائيلية

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد، أنّ "قوة المقاومة تكمن في قدرتها على مواجهة الضغوط والتحديات، مهما تعددت القوى والدول المتحالفة ضدها"، مؤكدًا أن "تحرير الأرض لا يتحقق من خلال مقاربات دفاعية مجتزأة، بل عبر امتلاك عناصر القوة القادرة على مواجهة الاحتلال".







ورأى خلال احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" إحياءً للذكرى السنوية لشهداء بلدة بوداي، أن "الحديث عن استقلال لبنان وسيادته لا يمكن فصله عن قدرته على حماية أرضه وشعبه"، منتقداً "استمرار التدخلات الخارجية في القرار اللبناني، والقيود المفروضة على تسليح الجيش، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".







وشدد على "ضرورة الحرص على عدم الانجرار إلى أي مواجهة داخلية، ولا سيما مع الجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه". مشيرًا إلى أنّ "التحدي الحقيقي يكمن في توفير مقومات حماية البلاد ومواجهة العدو الإسرائيلي المحتل لأرضنا، والمنتهك لسيادة بلدنا".







وقال: "الجيش اللبناني يُمنع من امتلاك القدرات الصاروخية التي تمكّنه من مواجهة إسرائيل، مدى الصواريخ التي يمتلكها لا يتجاوز 5 كيلومترات، وتسليحه يخضع لقيود أميركية تحول دون امتلاكه أسلحة وقدرات عسكرية مؤثرة في مواجهة العدو".







وأضاف: "ورد في خطاب القسم الالتزام بحماية البلاد من خلال اعتماد استراتيجية أمنية فعّالة، أين هي هذه الاستراتيجية الفعّالة؟ في واشنطن أم في مكان آخر؟"، معتبراً أن "حماية لبنان تستوجب مقاربة واقعية تأخذ في الاعتبار طبيعة التهديدات والقدرات المتاحة لمواجهتها، والاستفادة من كل عناصر القوة في لبنان".







وأردف: "التدخلات الأميركية تُقيّد القرار اللبناني، وتُبقي البلاد مكشوفة أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ومن الجلي جدًّا ما نشهده يوميا من أوجه نفوذ السفارة الأميركية في عدد من المسارات السياسية والإدارية والقضائية. هناك بعض المسؤولين اللبنانيين في مختلف المؤسسات والمواقع الرسميّة، ارتضوا لأنفسهم الإذعان للتوجيهات والتعليمات والإملاءات الصادرة من وكر السفارة في عوكر. وبالتالي، هذه الوقائع تطرح تساؤلات جدية حول استقلالية القرار الوطني، وحدود النفوذ الخارجي في إدارة شؤون الدولة"، مؤكداً أن "الحديث عن السيادة لا يستقيم مع استمرار التدخلات والضغوط الخارجية على المؤسسات اللبنانية".







واستغرب المقداد "الهجوم الذي تعرّضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما المواقف الصادرة عن بعض المسؤولين اللبنانيين، الذين وضعوا إيران الصديقة للبنان والحريصة على سيادته واستقلاله، مع إسرائيل المحتلة لجنوبنا الأبي في خانة واحدة".







وتساءل المقداد عن "معنى الاحتفال بالاستقلال فيما لا يزال لبنان يواجه الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية اليومية"، لافتًا إلى "استمرار تحليق الطائرات الحربية والمسيَّرات الإسرائيلية فوق الجنوب وسائر المناطق اللبنانية، وتدمير المنازل وتجريف القرى، فضلاً عن تحليق المسيّرات فوق مقار رسمية، من بينها القصر الجمهوري والسراي الحكومي".







وختم المقداد بالتأكيد على أن "اللبنانيين يدركون طبيعة المرحلة وتطوراتها، ويجب على الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، تحمّل المسؤوليات الوطنية وحماية الوحدة الداخلية، وعدم الانجرار إلى صراعات داخلية، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تحصين موقفه الوطني ومواجهة الاعتداءات والتدخلات الخارجية".