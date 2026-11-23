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فياض في ذكرى شهداء الطيبة: حقنا بالمقاومة للدفاع عن النفس ثابت وليس للمساومة أو التراجع
أخبار لبنان
2026-11-23 | 10:18
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فياض في ذكرى شهداء الطيبة: حقنا بالمقاومة للدفاع عن النفس ثابت وليس للمساومة أو التراجع
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "المقاومة متأهبة وجاهزة للدفاع عن شعبها، ولا تتحرك خارج ما تفرضه المصالح الوطنية اللبنانية، وهي في الواقع في حالة تموضع دفاعي".
وأشار خلال كلمة ألقاها في ذكرى شهداء بلدة الطيبة، التي أُقيمت في بلدة دير الزهراني، إلى أن "السلطة التزمت باتفاق الإطار الذي أعطى الإسرائيلي كل شيء ولم يعطِ لبنان شيئاً، وهي الآن تراكم خطواتها في مسار مواجهة المقاومة، من دون أن تأخذ أي خطوة باتجاه مسار تحرير الأرض"، محذّرا من أن "سلوك السلطة يوضح أن ما تريده ليس فقط معالجة موضوع السلاح، بل الإجهاز على ظاهرة المقاومة واستئصالها لبنانياً"، ومعتبراً أنه "كان عليها، أمام التعنت الإسرائيلي وعدم الاكتراث الأميركي، أن تقترب من شعبها وتعيد النظر في خياراتها وتهدد بمقاربة جديدة".
ولفت إلى أن "لبنان بات أمام مشكلتين خطيرتين، وليس مشكلة واحدة: مشكلة الاحتلال الإسرائيلي بآثاره التدميرية والعدوانية الخطيرة، ومشكلة استضعاف السلطة لبيئة المقاومة، نتيجة تمسك هذه البيئة بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي"، معتبرا أنه "من الخطير بكل المعايير أن ترتكز السلطة إلى نتائج العدوان للانقضاض على شباب المقاومة ومحاصرتهم وملاحقتهم".
وأكد فياض أن "لبنان لا يزال في خضم المعركة، وأن الحرب لم تضع أوزارها بعد، ما يستدعي توسيع مدى الرؤية لمشاهدة مسرح المواجهة برمته، إقليمياً ودولياً"، مشيراً إلى أن "المشهد الذي يبدو من الزاوية اللبنانية مقفلاً ومسدوداً، ليس كذلك من الزاوية الإقليمية، بل على العكس تماماً، يبدو واعداً وجديراً بالرهان عليه".
وشدد على أن "حق المقاومة في الدفاع عن النفس ثابت، وليس موضوعاً للمساومة أو التراجع"، مؤكداً أن "حضور المقاومة ودورها الداخلي ليسا قابلين للاختزال أو المصادرة من قبل أحد".
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