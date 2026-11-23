الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لولا الحب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
بارود: هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة ويجب نسج تحالفات ذكية
أخبار لبنان
2026-11-23 | 15:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بارود: هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة ويجب نسج تحالفات ذكية
رأى الوزير السابق زياد بارود أن الأزمة التي يعاني منها لبنان ليست جديدة، مشيرا الى انه من الواضح أنها تتفاقم وأن مساحة الدولة منحسرة منذ مدة.
وقال بارود في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة والرتابة والوزير قد يتحكم برئيس الجمهورية ولديه حصانات كبيرة جدا".
وأضاف: "نحن بحالة رد فعل مستمرة وعدم المبادرة وهذا الامر سيء جدا واي رهان على الخارج يمكن ان يؤدي الى الخراب".
ولفت بارود الى انه "حتّى اليوم لم يحصل أي اجتماع بعد الـ2019 لمناقشة قانون اللامركزية وأنه يمكن أن تحرّكها اللجان المشتركة في الفترة المقبلة وأن اهميته هي بشكل اساسي لادارة التنوع وأن خطورته اليوم في تشويهه".
وقال: "اذا تمكنا من تشكيل مجموعات ضاغطة تذهب نحو معارك سياسية فممكن أن تحقق نتيجة ما ويجب نسج تحالفات ذكية على ملفات معينة".
أخبار لبنان
هشاشة
بنظامنا
السياسي
السخافة
تحالفات
قوى الأمن تعمّم صورة سجينين فارّين من نظارة فصيلة الجديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:28
زياد بارود لـ"عشرين 30": هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة والرتابة والوزير قد يتحكم برئيس الجمهورية ولديه حصانات كبيرة جدا
آخر الأخبار
15:28
زياد بارود لـ"عشرين 30": هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة والرتابة والوزير قد يتحكم برئيس الجمهورية ولديه حصانات كبيرة جدا
0
آخر الأخبار
15:37
زياد بارود لـ"عشرين 30": اذا تمكنا من تشكيل مجموعات ضاغطة تذهب نحو معارك سياسية فممكن أن تحقق نتيجة ما ويجب نسج تحالفات ذكية على ملفات معينة
آخر الأخبار
15:37
زياد بارود لـ"عشرين 30": اذا تمكنا من تشكيل مجموعات ضاغطة تذهب نحو معارك سياسية فممكن أن تحقق نتيجة ما ويجب نسج تحالفات ذكية على ملفات معينة
0
آخر الأخبار
09:08
وزير الخارجية الإيراني: واجبنا هو فتح مسار المفاوضات والحل السياسي والتمهيد له دبلوماسيا
آخر الأخبار
09:08
وزير الخارجية الإيراني: واجبنا هو فتح مسار المفاوضات والحل السياسي والتمهيد له دبلوماسيا
0
منوعات
2026-11-03
هل تعانون من ضجيج الجيران؟ إليكم حلول ذكية لاستعادة الهدوء داخل الشقق السكنية
منوعات
2026-11-03
هل تعانون من ضجيج الجيران؟ إليكم حلول ذكية لاستعادة الهدوء داخل الشقق السكنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:48
قوى الأمن تعمّم صورة سجينين فارّين من نظارة فصيلة الجديدة
أمن وقضاء
13:48
قوى الأمن تعمّم صورة سجينين فارّين من نظارة فصيلة الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-07
انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2026-08-07
انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا
0
منوعات
2026-02-05
سجلات طبية مسرّبة تكشف أسراراً صحية صادمة عن جيفري إبستين
منوعات
2026-02-05
سجلات طبية مسرّبة تكشف أسراراً صحية صادمة عن جيفري إبستين
0
آخر الأخبار
2026-01-03
خامنئي في رد على تصريحات ترامب: إيران لن تستسلم للعدو
آخر الأخبار
2026-01-03
خامنئي في رد على تصريحات ترامب: إيران لن تستسلم للعدو
0
آخر الأخبار
2026-04-08
مسؤول قيادي في حزب الله للجزيرة: نترقب نتائج الاتصالات التي تجري ونبني على الأمر مقتضاه
آخر الأخبار
2026-04-08
مسؤول قيادي في حزب الله للجزيرة: نترقب نتائج الاتصالات التي تجري ونبني على الأمر مقتضاه
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
16:31
في عيد الاستقلال... باستا بألوان العلم اللبناني مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
16:31
في عيد الاستقلال... باستا بألوان العلم اللبناني مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الحرب الاوكرانية الروسية وصلت الى ليبيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الحرب الاوكرانية الروسية وصلت الى ليبيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
واشنطن والدوحة تبحثان استئناف المفاوضات مع طهران وسط تصعيد إيراني ومواجهات في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:18
واشنطن والدوحة تبحثان استئناف المفاوضات مع طهران وسط تصعيد إيراني ومواجهات في اليمن
0
أخبار دولية
13:08
إيزنكوت يسابق نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط مخاوف من تصعيد عسكري مع إيران
أخبار دولية
13:08
إيزنكوت يسابق نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط مخاوف من تصعيد عسكري مع إيران
0
أخبار دولية
13:01
أكثر من ٧٠٠ كلغ من المتفجرات ضبطها الجيش خلال ٨ أسابيع
أخبار دولية
13:01
أكثر من ٧٠٠ كلغ من المتفجرات ضبطها الجيش خلال ٨ أسابيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
خلية حزب الله والتحقيقات القضائية ومرحلة ما بعد اليونيفيل في صلب الاتصالات والمواقف اللبنانية والدولية.. وإيران تردّ على كلام عون
تقارير نشرة الاخبار
13:00
خلية حزب الله والتحقيقات القضائية ومرحلة ما بعد اليونيفيل في صلب الاتصالات والمواقف اللبنانية والدولية.. وإيران تردّ على كلام عون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:37
توضيح من وزارة الصحة حول آلية التغطية الإستشفائية لغير المضمونين
أخبار لبنان
04:37
توضيح من وزارة الصحة حول آلية التغطية الإستشفائية لغير المضمونين
2
أخبار لبنان
08:50
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:50
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
3
أمن وقضاء
01:29
هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة
أمن وقضاء
01:29
هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة
4
أمن وقضاء
04:49
أمن الدولة تواصل حملاتها الرقابية على المسالخ والملاحم والمزارع... إقفال مؤسسات مخالفة وضبط لحوم فاسدة وتوقيف أحد المخالفين
أمن وقضاء
04:49
أمن الدولة تواصل حملاتها الرقابية على المسالخ والملاحم والمزارع... إقفال مؤسسات مخالفة وضبط لحوم فاسدة وتوقيف أحد المخالفين
5
حال الطقس
03:44
استقرار في الأحوال الجوية حتى الأربعاء
حال الطقس
03:44
استقرار في الأحوال الجوية حتى الأربعاء
6
خبر عاجل
08:34
معلومات الـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يعطي إشارة بتوقيف الأشخاص الأربعة الذين أُعيد القبض عليهم بعد فرارهم من نظارة فصيلة الجديدة وتعميم بلاغات بحث وتحر بحق الفارين المتبقيين مع إبقاء المحضر مفتوحاً لمدة ٤٨ ساعة
خبر عاجل
08:34
معلومات الـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يعطي إشارة بتوقيف الأشخاص الأربعة الذين أُعيد القبض عليهم بعد فرارهم من نظارة فصيلة الجديدة وتعميم بلاغات بحث وتحر بحق الفارين المتبقيين مع إبقاء المحضر مفتوحاً لمدة ٤٨ ساعة
7
أخبار لبنان
08:13
السفارة اللبنانية في الإمارات تحتفل بذكرى الاستقلال
أخبار لبنان
08:13
السفارة اللبنانية في الإمارات تحتفل بذكرى الاستقلال
8
أمن وقضاء
09:34
قوى الأمن تعمّم صورة سجينَين فارَّين من نظارة فصيلة الجديدة
أمن وقضاء
09:34
قوى الأمن تعمّم صورة سجينَين فارَّين من نظارة فصيلة الجديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More