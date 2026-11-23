بارود: هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة ويجب نسج تحالفات ذكية

رأى الوزير السابق زياد بارود أن الأزمة التي يعاني منها لبنان ليست جديدة، مشيرا الى انه من الواضح أنها تتفاقم وأن مساحة الدولة منحسرة منذ مدة.



وقال بارود في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة والرتابة والوزير قد يتحكم برئيس الجمهورية ولديه حصانات كبيرة جدا".



وأضاف: "نحن بحالة رد فعل مستمرة وعدم المبادرة وهذا الامر سيء جدا واي رهان على الخارج يمكن ان يؤدي الى الخراب".



ولفت بارود الى انه "حتّى اليوم لم يحصل أي اجتماع بعد الـ2019 لمناقشة قانون اللامركزية وأنه يمكن أن تحرّكها اللجان المشتركة في الفترة المقبلة وأن اهميته هي بشكل اساسي لادارة التنوع وأن خطورته اليوم في تشويهه".



وقال: "اذا تمكنا من تشكيل مجموعات ضاغطة تذهب نحو معارك سياسية فممكن أن تحقق نتيجة ما ويجب نسج تحالفات ذكية على ملفات معينة".

