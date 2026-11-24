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مكي سلّم الرئيس عون المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة حتى عام 2030 متضمناً 37 إصلاحاً استراتيجياً
أخبار لبنان
2026-11-24 | 05:08
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مكي سلّم الرئيس عون المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة حتى عام 2030 متضمناً 37 إصلاحاً استراتيجياً
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مكي سلّم الرئيس عون المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة حتى عام 2030 متضمناً 37 إصلاحاً استراتيجياً
سلّم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المخطط التوجيهي لبرنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030".
وقال ان" المخطط يقترح 37 إصلاحاً استراتيجياً لتوضيح صلاحيات الإدارات وتعزيز المساءلة، وبناء خدمة عامة قائمة على الجدارة، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بإجراءات أبسط ومراجعات أقل".
واشار الى ان" بلوغ نسبة الشغور في إدارات الدولة نحو 70% يضعف قدرة الإدارة على تقديم الخدمات للمواطنين".
واكد الوزير مكي ان المخطط التوجيهي "هو أول مخطط شامل لإعادة بناء الإدارة اللبنانية منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، وتتوزّع خطة التنفيذ حتى عام 2030 على ثلاثة مسارات مترابطة تشمل الحوكمة وتنظيم الدولة، والموارد البشرية، والخدمات العامة والتحوّل الرقمي".
وأوضح انه "سيتمّ عرضه على مجلس الوزراء للمناقشة، وستليه مشاورات مفتوحة مع المواطنين والعاملين في الإدارة العامة ومجلس النواب والقوى السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والشركاء الدوليين. وتنتقل الإجراءات الجاهزة إلى التنفيذ".
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