مرقص افتتح "حديقة الإعلاميين" في الأونيسكو: الأهم تحسين الأوضاع المعيشية والمادية للإعلاميين

افتتح وزير الإعلام المحامي بول مرقص "حديقة الإعلاميين" في منطقة الأونيسكو، التي أطلق عليها المجلس البلدي لمدينة بيروت هذه التسمية بناءً على طلب الوزير مرقص في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ وبتشجيع من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ذلك "تقديرا معنويا" لدور الصحافيين والإعلاميين في نقل الحقيقة.



واستُهل الحفل بدقيقة صمت عن أرواح شهداء الصحافة، تلتها قصيدة بالمناسبة للإعلامي زاهي وهبي عن بيروت والإعلاميين.

وألقى الوزير مرقص كلمة أكد فيها، أن "الإعلام اللبناني يستحق أن تكون لديه واحة ومكان في مدينة بيروت"، مشيرا إلى أن "قرار التسمية صدر في 21 تشرين الثاني 2025، ومنذ ذلك الحين بدأت أعمال التأهيل والتشجير والري.



واذ شكر بلدية بيروت التي "تعهّدت مع سعادة المحافظ، باستمرار أعمال الري حفاظا على هذه الواحة"، لفت إلى أنه "يجري العمل على منحوتة جديدة لإضافتها إلى حديقة الإعلاميين".



وقال: "أتفهم حاجات الإعلاميين الكبيرة، ولا سيما المعنوية والمادية والمعيشية منها".



وشدد على أن "جميع العاملين في القطاع الإعلامي يستحقون هذا التكريم المعنوي، من المصور والمراسل والتقنيين، إلى العاملين في غرف الأخبار والتحرير والبرامج، الذين يمتهنون الخبر وينقلون الحقيقة لإيصالها إلى الناس".



وأكد أن "العمل مستمر على أكثر من صعيد، والأهم تحسين الأوضاع المعيشية والمادية للإعلاميين، والسعي لتأمين التقاعد وسائر التقديمات"، مشيرا إلى أن "الوزارة جهدت لإقرار عدد من القوانين الاجتماعية، على أمل أن توفي الصحافيين جهودهم وتضحياتهم". وشدد على أن "جميع العاملين في القطاع الإعلامي يستحقون هذا التكريم المعنوي، من المصور والمراسل والتقنيين، إلى العاملين في غرف الأخبار والتحرير والبرامج، الذين يمتهنون الخبر وينقلون الحقيقة لإيصالها إلى الناس".وأكد أن "العمل مستمر على أكثر من صعيد، والأهم تحسين الأوضاع المعيشية والمادية للإعلاميين، والسعي لتأمين التقاعد وسائر التقديمات"، مشيرا إلى أن "الوزارة جهدت لإقرار عدد من القوانين الاجتماعية، على أمل أن توفي الصحافيين جهودهم وتضحياتهم".

وفي الختام، قصّ الوزير مرقص شريط افتتاح "حديقة الإعلاميين" في الأونيسكو.