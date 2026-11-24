توضيح لقيادة الجيش: كل المناقصات التي تجرى بما فيها مناقصات المحروقات تتم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء

توضيحًا لما أورده عدد من وسائل الإعلام حول المحروقات في الجيش، أكدت قيادة الجيش أن المعلومات التي تضمنها التقرير شابتها مغالطات، ولا سيما لجهة الكميات وآلية الشراء، إذ إن تحديد الاحتياجات يتم استناداً إلى متطلبات المؤسسة العسكرية ومهامها وانتشار وحداتها.



كما أكدت قيادة الجيش أن كل المناقصات التي تجرى، بما فيها مناقصات المحروقات، تتم ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما يضمن سلامة الإجراءات وحسن إدارة الموارد العامة.



وشددت على أن الآليات المعتمدة تستند إلى أصول إدارية ومالية واضحة، وإلى عمل مؤسساتي يراعي طبيعة المهام الموكلة إلى الجيش ومتطلباتها.



وأهابت قيادة الجيش بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، مشددة على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.