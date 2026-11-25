الكتائب: لتنفيذ قرارات الحكومة وإحالة منظومة حزب الله إلى المجلس العدلي ودعم صمود القرى الحدودية

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات وأصدر البيان الآتي:



1-ينوّه المكتب السياسي بكلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الاستقلال، ويدعو الحكومة وأجهزة الدولة إلى مواكبتها بخطوات تنفيذية فورية تضع قرارات الحكومة السابقة بشأن حصر السلاح وحظر النشاط الأمني والعسكري لحزب الله موضع التطبيق.

ويحذّر من أن التردّد في التنفيذ يهدّد الأمن الداخلي، في ظل استمرار ميليشيا حزب الله في أنشطتها المحظورة، من نقل المتفجرات إلى أعمال الاستطلاع الأمني، بما يعرّض المواطنين للخطر ويستوجب تشدّد الأجهزة المعنية في إنفاذ القانون.

ويجدّد المكتب السياسي مطالبته الحكومة بإحالة ملفّ المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله إلى المجلس العدلي، لترتيب المسؤوليات عن جرّ لبنان إلى الحرب خارج إرادة الدولة، وصون الأمن القومي اللبناني ومنع تكرار تعريض اللبنانيين للخطر.



2- يدين المكتب السياسي حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على أهالي القرى الحدودية الصامدة، ولا سيّما دبل وعين إبل ورميش، ويحمّل الدولة مسؤولية حماية الأهالي ومساندتهم وتأمين مقوّمات بقائهم في بلداتهم. فتمسّكهم بأرضهم ضمانة حيّة للبنانيّة هذه الأرض، خصوصاً في ظلّ الدمار والتهجير اللذين خلّفتهما الحرب التي جرّ حزب الله لبنان إليها في مغامرات الإسناد.

ويطالب المكتب السياسي الحكومة بالتحرّك لتأمين الخدمات الأساسية لهذه القرى والاستجابة لاحتياجات أهلها، والوقوف بوضوح في وجه حملات التخوين التي تستهدفهم.



3- يرفع المكتب السياسي الصوت إزاء تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع تجاوز معدّل التضخّم السنوي 16 في المئة وتآكل القدرة الشرائية، فيما يهدّد استمرار الحرب بتراجع أعمال الشركات في قطاعات واسعة من القطاع الخاص، ويضع مزيداً من فرص العمل في دائرة الخطر. ويشدّد على أن وقف الحرب وتهيئة ظروف التعافي يقتضيان تنفيذ قرارات الحكومة وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وإذ يؤكّد المكتب السياسي حقّ اللبنانيين في رفع مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، يحذّر من استغلال هذه المطالب لتوتير الشارع والنيل من الاستقرار الداخلي وهيبة الدولة.