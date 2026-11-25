محمد الحوت يطلع الرئيس عون على كثافة الحجوزات للرحلات إلى بيروت خلال عطلة الأعياد المقبلة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، الذي أطلعه على تسلّم الشركة أولى ثماني طائرات جديدة يُتوقّع وصولها قبل حلول الصيف.



وأشار الحوت إلى أنّ الشركة تملك الطائرات الثماني، وأنّ بعضها قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وكندا، فيما يمكن لطائرات أخرى الوصول إلى افريقيا، ما يعزّز حضور الشركة على هذه الخطوط وموقعها بين شركات الطيران.



كما أطلع الحوت رئيس الجمهورية على كثافة الحجوزات للرحلات إلى بيروت خلال عطلة الأعياد المقبلة، ما يبشّر بموسم واعد.



وهنّأ الرئيس عون الحوت على إنجازات الشركة، منوّهاً بجهود إدارتها وطيّاريها والعاملين فيها، ومشيداً بسمعتها العالمية ودورها في رفع اسم لبنان عالياً.