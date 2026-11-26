استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات العربية المتحدة معالي عهود بنت خلفان الرومي، والوفد المرافق لها، بحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.

وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية في لبنان والإمارات العربية المتحدة، لا سيما في مجالات التطوير والتحديث الإداري والمكننة والتحوّل الرقمي، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال.

كما تم التداول في آليات تطوير منظومة العمل في وزارة الداخلية والبلديات بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.