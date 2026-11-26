حذّر الرئيس نواف سلام من أن تُضاف فجوة الذكاء الاصطناعيّ إلى فجوات لبنان فيكون اكتساب هذه الميزة مرهون بالقدرة المالية الأسرية أو غيرها من الأسباب.

ودعا الادارات إلى الاستماع إلى الطلّاب “لأنّهم قد يحملون التغيير المرجو”.

وقال:”في العمل الحكوميّ الذكاء الاصطناعيّ يسهّل العمل بطرق تصبح أكثر انتاجية وتبقى الحكومة مسؤولة عن قراراتها مهما استخدمت أدوات”.

وأضاف: “من هنا أهميّة مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أعلنّاها في نيويورك مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. نريد أن نتيح لمليون لبنانية ولبناني أن يتعلّموا استخدام هذه الأدوات في دراستهم وعملهم. ونطمح إلى أن يشارك أبناؤنا وبناتنا أيضاً في تطويرها، مستفيدين ممّا لدى جامعاتنا من خبرات علمية، وممّا يفتحه محيطنا العربي من آفاق للبحث والابتكار باللغة العربية”.

وأعرب عن تقديره الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضعه من خبرتها في تطوير الخدمات العامة، ومن تجارب اطّلعت عليها من خلال تعاونها مع حكومات حول العالم.