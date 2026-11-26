دهمت وحدة من الجيش معملًا لتصنيع خرطوش الصيد في بلدة بخشتيه – عاليه، وضبطت داخله 16 برميلًا من البارود الحربي الشديد الخطورة، وأوقفت السوريين (ر.ع.) و(ط.ع.) و(ه.ع.)، وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية.

وتجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة سد البوشرية – المتن، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) وشقيقه (م.ز.) لإقدامهما على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وضبطت كمية من المخدرات وسلاحًا حربيًّا.

كذلك أوقفت وحدات من الجيش في منطقة العبودية – عكار، وعند حاجزَي شدرا – عكار والمدفون – البترون، 57 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.