سلام في اليوم العالمي لشجرة الزيتون: زيتوننا سيبقى رمزاً للصمود والتجذّر في الأرض

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على حسابه على منصة "إكس": "في اليوم العالمي لشجرة الزيتون، الذي أقرته اليونسكو بمبادرة مشتركة من لبنان وتونس عام 2019، نغرس هذه الشجرة هنا اليوم لنؤكّد المكانة الخاصة لشجرة الزيتون في ذاكرتنا ووجداننا. فأرضنا التي تحتضن بعض أقدم أشجار الزيتون في العالم، تشكّل ثروة وطنية ومصدر رزق لآلاف العائلات".



وأضاف: "كلنا يعرف أن شجرة الزيتون، رمز السلام، لم تسلم من الحرب، إذ أصابت نحو 254 ألف شجرة في المساحات التي طالتها الحرائق جراء الاعتداءات الاسرائيلية. لكن زيتوننا سيبقى رمزا للصمود والتجذر في الأرض، وغرسه سيبقى وعدا بالوفاء لهذه الأرض وأهلها، وايمانا منا بالسلام والحياة".