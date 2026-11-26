في اليوم العالمي لشجرة الزيتون، الذي أقرته اليونسكو بمبادرة مشتركة من لبنان وتونس عام 2019، نغرس هذه الشجرة هنا اليوم لنؤكّد المكانة الخاصة لشجرة الزيتون في ذاكرتنا ووجداننا.
فأرضنا التي تحتضن بعض أقدم أشجار الزيتون في العالم، تشكّل ثروة وطنية ومصدر رزق لآلاف العائلات.
وكلنا يعرف ان شجرة الزيتون، رمز السلام، لم تسلم من الحرب، إذ أصابت نحو 254 ألف شجرة في المساحات التي طالتها الحرائق جراء الاعتداءات الاسرائيلية .
لكن زيتوننا سيبقى رمزا للصمود والتجذر في الأرض، وغرسه سيبقى وعدا بالوفاء لهذه الأرض وأهلها، وايمانا منا بالسلام والحياة.— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) November 26, 2026
في اليوم العالمي لشجرة الزيتون، الذي أقرته اليونسكو بمبادرة مشتركة من لبنان وتونس عام 2019، نغرس هذه الشجرة هنا اليوم لنؤكّد المكانة الخاصة لشجرة الزيتون في ذاكرتنا ووجداننا.
فأرضنا التي تحتضن بعض أقدم أشجار الزيتون في العالم، تشكّل ثروة وطنية ومصدر رزق لآلاف العائلات.
وكلنا يعرف ان شجرة الزيتون، رمز السلام، لم تسلم من الحرب، إذ أصابت نحو 254 ألف شجرة في المساحات التي طالتها الحرائق جراء الاعتداءات الاسرائيلية .
لكن زيتوننا سيبقى رمزا للصمود والتجذر في الأرض، وغرسه سيبقى وعدا بالوفاء لهذه الأرض وأهلها، وايمانا منا بالسلام والحياة.