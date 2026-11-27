خطاب الكراهية في مرصاد قانون الإعلام الجديد: بين التجريم وصون حرية التعبير

ماريا ضو

مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، لم يقتصر المشهد على صوت الغارات والقصف، بل رافقه تصاعد خطاب الكراهية، الذي أعاد إنتاج الانقسامات بين أبناء المجتمع الواحد، موسّعاً الهوّة بينهم ومغذّياً لغة العنف، الكراهية، الإقصاء، التخوين وتبادل التهم.

لم تقتصر تداعيات الحرب على الدمار والنزوح وفقدان الأرواح والأرزاق والممتلكات، بل امتدّت إلى النسيج المجتمعي، حيث تصاعدت التعميمات الطائفية والمناطقية، وأصبح الانتماء في بعض الحالات أساسًا للحكم على الأفراد والتعامل معهم، في مؤشر إلى تحوّل المخاوف والتوترات المرتبطة بالحرب إلى ممارسات تمييزية تطال أبسط حقوق الإنسان. ولم يقتصر انتشار خطاب الكراهية على التفاعلات المباشرة بين الأفراد، بل تجاوزها إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث ساهم في توسيع دائرة الانقسام. ومن هنا، برزت الحاجة إلى إطار تشريعي ينظّم الخطاب الإعلامي ويحدّ من خطاب الكراهية، فجاء قانون الإعلام الجديد ليضع المعايير والضوابط اللازمة لمواجهته، التي يسلّط هذا التقرير الضوء عليها.

رفض تأجير محمد الدايخ منزلا لأسباب طائفية



ظهر المخرج والممثل محمد الدايخ في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق مشادة كلامية مع عدد من السكان في منطقة المنصورية، على خلفية ما قال إنه رفض لتأجيره منزلًا بسبب انتمائه الطائفي.

المخرج والممثل محمد الدايخ، المعروف بمواقفه المناهضة للطائفية ومقاطع الفيديو الساخرة التي لطالما تناولت هذه الظاهرة، وجد نفسه هذه المرة أمام واقع يتجاوز التمثيل. وروى الدايخ، في مقابلات إعلامية، أن هذه الحادثة تكررت معه أكثر من مرة.

وما أثارته قصته من جدل لم يقتصر على تجربته الشخصية، بل سلّط الضوء على حالات مماثلة عاشها لبنانيون آخرون بعيدًا عن الأضواء. وكانت بعض هذه الحالات نتيجة منشورات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، دعت إلى رفض تأجير المنازل للنازحين من الجنوب، باعتبارهم "خطرًا أمنيًا وتهديدًا ديموغرافيًا".

وفي خطوة تُعدّ تطورًا مهمًا في التصدي لخطاب الكراهية، أقرّ لبنان قانون الإعلام الجديد، متضمّنًا أحكامًا تهدف إلى مكافحة التحريض على التمييز والعنف، والحدّ من انتشار الخطابات التي تؤجّج الانقسامات في الفضاءين الإعلامي والرقمي.

ولكن بين ضرورة التصدي لخطاب الكراهية وحماية حرية التعبير، أين يرسم قانون الإعلام الجديد الخط الفاصل بين الخطاب الذي يستوجب المساءلة والرأي الذي يجب أن يبقى محميًا؟

وهنا تبرز الفقرة (أ) من المادة 104 من قانون الإعلام الجديد، التي تستدعي قراءة مضمونها في ضوء هذه الإشكالية، ولا سيما لجهة مدى وضوح المعايير التي تعتمدها في تحديد خطاب الكراهية بما يحول دون التوسّع في تفسيرها على نحو قد يمسّ بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

بين حرية التعبير وخطاب الكراهية... أين يبدأ التحريض؟

يُجمع الوزير السابق المحامي زياد بارود والمحامية والباحثة في القانون رنا صاغية على أن قانون الإعلام الجديد، أرسى معادلة تشريعية "متوازنة"، تصون حرية التعبير من جهة، وتتصدى لخطاب الكراهية من جهة أخرى.

وأوضح بارود أن الفقرة (أ) من المادة 104 تكتسب أهمية خاصة في هذا الإطار، لأنها تحدّد العناصر والمعايير التي يمكن الاستناد إليها لتحديد ما إذا كان الخطاب يشكّل تحريضًا على العنف أو على النزاع الطائفي، أو يستهدف أشخاصًا أو جماعات بسبب انتمائهم العرقي أو الديني أو المذهبي، أو بسبب اللون أو الجنس...

إلا أن الفقرة (أ) لا تقتصر على مضمونها القانوني، بل تحمل أيضاً دلالة معنوية. اذ أوضحت المحامية والباحثة في القانون رنا صاغية أنها تأتي في إطار التوجه نحو إلغاء الجرائم والعقوبات الجزائية الأخرى، والإبقاء على التحريض باعتباره الفعل الأكثر خطورة. ومن شأن ذلك أن يرسّخ لدى الرأي العام إدراكاً لخطورة التحريض على المجتمع بأسره، بخلاف جرائم كالقدح والذمّ أو الإساءة إلى رئيس الدولة أو رئيس دولة أجنبية، التي ينحصر أثرها بصورة أكبر في الشخص المستهدف والتي نقلها القانون الى المسؤولية المدنية بدلا من الجزائية بالعودة إلى المادتين 107 و108.

معايير التجريم: وضوح في النص وهوامش أضيق للتفسير

وفي ما يتعلّق بالتغيّرات الجوهرية التي جاء بها قانون الإعلام الجديد، اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن ما استجدّ يتمثّل في اعتماد معايير أكثر وضوحًا ودقّة لتوصيف خطاب الكراهية، لافتًا إلى أن هذه المعايير تتقاطع مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ولا سيما تلك الواردة في خطة عمل الرباط.

وتشمل هذه المعايير، وهي 6، مقام الفاعل وموقعه لدى الجمهور، فضلًا عن السياق الاجتماعي والسياسي، ومحتوى الخطاب، وما إذا كانت هناك نية تحريضية، إضافةً إلى مدى انتشار الخطاب وحجم الضرر الذي قد ينجم عنه.

واعتبر بارود أن تحديد العناصر الستة في الفقرة (أ) من المادة 104 من شأنه أن يضيّق هوامش التفسير، إذ يُلزم القاضي بالتحقق من توافر العناصر المحددة قانوناً قبل الاتجاه إلى التجريم، ما من شأنه أن "يريّح القاضي"، على حدّ تعبيره. ولفت إلى أنه، في ظل غياب هذه الضوابط قبل إقرار قانون الإعلام الجديد، كان بإمكان القاضي الاستناد إلى مواد عدة في قانون العقوبات، والتوسع في تفسيرها، ولا سيما تلك المتعلقة بالقدح والذم، أو الحضّ على النزاع الطائفي، أو التحريض.

وفي السياق نفسه، شددت المحامية رنا صاغية على أن المادة 104 تحمي حرية التعبير، خلافاً للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، المعدّلة عام 1994، والتي أتاحت معاقبة الأفراد استناداً إلى معايير فضفاضة. وأوضحت أن المعايير التي أُدرجت في القانون الجديد تحدّ من قدرة أصحاب النفوذ على توظيف عبارة "إثارة النعرات" لملاحقة الصحافيين والضغط عليهم، أو تبرير حبسهم ومعاقبتهم.

ولكن هل يحدّ اشتراط توافر العناصر الستة الواردة من نطاق تجريم خطاب الكراهية؟

في معرض مقاربته لهذه الإشكالية، يقول الوزير السابق زياد بارود: "عمليًا، إما الحدّ من التجريم وإمّا الحدّ من حرية التعبير". فبرأيه، يشكّل اشتراط اجتماع العناصر الستة أمراً إيجابياً، إذ إن مكافحة خطاب الكراهية قد تتحول، في حال إساءة استخدامها، إلى مدخل للحدّ من حرية التعبير. وشدّد على أن اشتراط تحقّق هذه المعايير مجتمعة يشكّل ضمانة لحرية التعبير، من دون أن يلغي التجريم حيثما تقتضي طبيعة الفعل ذلك.

أما المحامية صاغية، فأوضحت أن أي قيد يُدرج في قانون الإعلام من شأنه أن يحدّ من حرية التعبير، إذ إن وضع قواعد تنظّم العمل الإعلامي ينطوي حكماً على تقييد لهذه الحرية، وهو أمر "يمكن القبول به" عندما تبرّره أسباب بالغة الأهمية كالتحريض على الكراهية.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المادة 104 وضعت معايير موضوعية ودقيقة، بحيث لا تتحقق المسؤولية بموجبها إلا في حالات تتسم بقدر كبير من الخطورة. وفي الوقت نفسه، تذكّر هذه المادة بأن الجرائم المرتكبة من خلال التحريض الإعلامي لا ينبغي أن تبقى بمنأى عن العقاب، إذ أن للإعلام وظيفة اجتماعية لا ينبغي تجاوزها أو إغفالها تحت ذريعة الدفاع عن حرية التعبير.

ويتجلّى هنا دور وسائل الإعلام في الحدّ من خطاب الكراهية وتجنّب تعميق الانقسامات المجتمعية. وفي هذا السياق، أظهر تقرير "رصد السرديات" الصادر عن مؤسسة مهارات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، أن تغطيات ومواقف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب عكست شرخاً عمودياً في المجتمع اللبناني، وتجاوزت نقل الآراء إلى تبنّي خطاب اتسم بالحقد، واستند إلى معجم لغوي قائم على التخوين والإقصاء واستحضار العنف.

وأمام هذه التحديات، يكتسب قانون الإعلام الجديد دوراً محورياً في الحدّ من الخطاب التحريضي. وفي ضوء ما يتيحه النص من وضوح في تحديد الأفعال التي تستوجب التجريم، اعتبر بارود أن قانون الإعلام الجديد يشكّل تطورًا على صعيد مكافحة خطاب الكراهية، وخطوة إلى الأمام، "وإن لم تكن كافية"، ولا سيما أنها تتقاطع مع منحى دولي في هذا المجال.

من جهتها، رأت صاغية أن الفقرة (أ) من المادة 104 أوجدت نوعاً من التوازن بين الحرية والمسؤولية، حتى على مستوى العقوبة، التي اعتبرتها متناسبة إلى حدّ ما، فعلى الرغم من أنها تشمل الحبس، إلا أنها قد تقتصر على الغرامة.

ورأت أن الإشكالية تكمن في الإضافة التي أُدخلت على المادة 104، وتحديداً الفقرة "ب"، إذ إنها غيّرت منطق القانون برمّته، من خلال إدخال مفهوم الخبر الكاذب وعبارات فضفاضة. ولفتت الى أن هناك اقتراح قانون لإلغاء هذه الفقرة، فيما يبقى السؤال حول ما إذا كان "الخبر الكاذب" سيُفسَّر على أساس أنه خبر يلحق الضرر بالناس عموماً، أم أنه قد يشكّل التفافاً على إلغاء القدح والذم؟



تشريع يواكب المعايير الدولية

ومع اعتماد المعايير الستة في المادة 104 (أ)، يكون لبنان قد خطا خطوة نحو مواءمة تشريعاته الإعلامية مع المعايير الدولية، ولا سيما المعايير الواردة في خطة عمل الرباط التي وضعتها الأمم المتحدة لتحديد متى يرقى الخطاب إلى مستوى التحريض على الكراهية الذي يستوجب الحظر.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة عمل الرباط تستند أساساً إلى المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد جاءت لتوضيح كيفية تطبيق هذه المادة عملياً، ولا سيما في ما يتعلق بالتحريض على الكراهية.

وهنا، أوضحت المحامية والباحثة في القانون رنا صاغية أن أهمية خطة عمل الرباط تكمن في المعايير الستة التي وضعتها، والتي حدّدت من خلالها أن الكراهية بحد ذاتها ليست هي ما يستوجب العقاب، بل الكراهية التي تؤدي إلى التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف. وأشارت إلى أن خطة عمل الرباط ساهمت في إعادة قراءة القوانين الأخرى التي تقيّد حرية التعبير، بتأنٍّ أكبر، ولا سيما القوانين المتعلقة بحرية المعتقد وازدراء الأديان، بحيث لم يعد من الممكن تطبيقها بالصرامة ذاتها التي كانت تُطبّق بها سابقاً.

وعلى نحوٍ موازٍ، وجدت خطة عمل الرباط صدىً في التشريعات والاجتهادات القضائية على المستوى الدولي، إذ لفتت صاغية إلى أن محاكم دولية، من بينها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استندت إلى المعايير التي أرستها، كما دخلت هذه المعايير في قوانين عدد من الدول، وكان لبنان آخرها.

ويُذكر في هذا السياق أن خطة عمل الرباط جاءت في ظل غياب تعريف دولي موحّد لخطاب الكراهية. وفي هذا السياق، يشير مدير مركز أبحاث الإعلام والصحافة ماريوس دراغومير في حديث سابق لمؤسسة "مهارات" إلى أن المقاربة الأوروبية، على سبيل المثال، تتعامل مع خطاب الكراهية باعتباره أحد القيود الضيقة على حرية التعبير، التي تشمل بدورها الآراء التي قد تكون صادمة أو مستفزّة أو مزعجة. ويوضح دراغومير أنّ الاتحاد الأوروبي يجرّم بعض أشكال خطاب الكراهية، لكن ضمن نطاق ضيّق ومحدّد، استنادًا إلى القرار الإطار الأوروبي لعام 2008 المتعلّق بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، والذي يُلزم الدول الأعضاء بتجريم التحريض العلني على الكراهية أو العنف عندما يستهدف مجموعات محدّدة على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الإثني.

من النص إلى التطبيق: مسؤولية القضاء

ولكن بموازاة العمل التشريعي، لا تقتصر جدوى أي قانون في مكافحة خطاب الكراهية وحماية حرية التعبير على مجرد إقراره، بل ترتبط أساساً بضمان استقلالية القضاء، وبامتلاك القضاة المعرفة الكافية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير، بما يكفل تطبيق النصوص القانونية على نحو يصون الحقوق والحريات.

وفي هذا السياق، لفتت المحامية رنا صاغية إلى أهمية المتابعة المستمرة لعمل المحاكم، ودراسة الأحكام الصادرة عنها من قبل الجمعيات الحقوقية، لرصد توجهات القضاء ومدى حسن تطبيقه للقانون، والتحقق من عدم تسييس الدعاوى. وأشارت إلى أن أكثر من 80% من القضايا التي كانت تُنظر أمام محكمة المطبوعات تتعلق بالقدح والذم، وكانت مقدّمة من أحزاب وأشخاص نافذين ضد صحافيين، في حين أن المادة 104 جاءت لتغيير هذه المقاربة الجزائية، بحيث تقتصر الملاحقة الجزائية على حالات التحريض الخطير الذي يهدد المجتمع.

وفي موازاة كل ما سبق، لا يمكن حصر مواجهة خطاب الكراهية في التشريعات والإجراءات القضائية، فهذه الظاهرة باتت تحدياً عالمياً دفع حتى منصات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد سياسات وإجراءات للحدّ من انتشارها. فعلى سبيل المثال، استعانت شركة ميتا ببعض مبادئ خطة عمل الرباط، وعملت على تكييفها وإدماجها ضمن أدواتها الداخلية لتقييم المحتوى.