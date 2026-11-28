تسلم اتحاد بلديات الشقيف في النبطية صهريجا للمياه ضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبمبادرة تهدف إلى دعم البلدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وتخفيف وطأة الصعوبات عن الأهالي.

واقيم بالمناسبة احتفال في قاعة الاتحاد، حضره مدير مديرية التعاون العسكري -المدني العميد الركن اياد العلم، رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي اسماعيل، ممثل برنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP ربيكا فراج، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في محافظة النبطية حسين فقيه وضباط وافراد من الـ CIMIC، رؤساء واعضاء من المجالس البلدية المنضوية في الاتحاد.

بعد النشيد الوطني افتتاحا، ألقى رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين كلمة شدد فيها على اهمية التعاون بين الجيش والادارات المحلية وايضا مع الجهات المانحة لاننا جميعا نعلم ان هذه الجهات هي عصب التمويل لكثير من المشاريع.

وقال: "من هنا نوجه طلبا وتمنيا للجهات المانحة بان ننتقل من مرحلة المواد الاغاثية او مرحلة الكرتونة الغذائية والفرشة والباطنيات الى مرحلة التنمية ، اي نعمل اكثر على موضوع المياه والزراعة. هناك مساحات زراعية كبيرة ومثال على ذلك بلدة زوطر الغربية التي يحتاج اهلها للمياه لاعادة الحياة الى القطاع الزراعي، ولذا اؤكد ضرورة ان تلحظ موازنات الجهات المانحة في العام 2027 ذلك، كي تجد هذه المشاريع التمويل المطلوب، لان هذه المشاريع هي التي تثبت الناس بأرضها وتعمل بنية معينة من الصمود".

وأضاف: "باستطاعتنا ان نقول اليوم ان النزاع المسلح يتحول الى حرب ارادات، ولم يعد فقط نزاعا عسكريا، فوجودنا بالارض هو الذي يحمي وجودنا، ومن هنا اجدد الحديث عن اهمية وضرورة عودة كل مؤسسات الدولة الى النبطية، صحيح ان القلم والورقة والملف يجب ان نحافظ عليهم، وان الموظف بعيد بسكنه واولاده في ندارس خارج المنطقة وكلها امور ندركها ولكن بنفس الوقت عندما يتواجد الجيش والاجهزة الامنية والبلديات لا داعي لان لا تلاقينا بعض الادارات في منتصف الطريق".

بعدها، تسلم بدر الدين الصهريج من العميد العلم، في حضور الفراج ورؤساء البلديات.