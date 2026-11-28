كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "في العراق، اتّخذت الحكومة قرار الانتشار في جرف الصخر، فدخل الجيش والشرطة الاتحادية معقل "كتائب حزب الله". وفي لبنان، قرّر مجلس الوزراء في 9 نيسان حصر السلاح في محافظة بيروت بالقوى الشرعية وحدها. فما الذي يحول دون التنفيذ الكامل لهذا القرار؟ سبق أن طالبنا بانتشار الجيش في بيروت وضواحيها، ونجدّد مطالبتنا الحكومة بتوفير الغطاء السياسي الكامل لهذا الانتشار. وعلى الحكومة أن تنزع سلاح حزب الله من جميع الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني واضح، وأن تبسط سلطة الدولة على كلّ شبر من أرضنا".