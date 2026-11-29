الراعي: الوطن لا يُبنى بالشعارات مهما علت... والأرض والأمن لا يحتملان تعدد المرجعيات

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن الوطن لا يُبنى بالشعارات مهما علت، بل بخدمة نزيهة، ومبادرة صادقة، ومصالحة شجاعة، وضمير وطني يرى في الآخر شريكًا لا خصمًا.



ورأى خلال ترؤسه قداس الأحد الذي نظمه مكتب راعوية الأشخاص ذوي إعاقة في الدائرة البطريركية، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي اعاقة، على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة"، أن التنوع الذي جُبل به لبنان لا يحتمل منطق الغلبة أو الإقصاء، مشيرا الى أن السلطة ليست امتيازًا بل خدمة، والمنصب ليس ملكًا لصاحبه بل لخدمة الجماعة.



وقال الراعي: "في قلب هذه المسؤولية يبقى جنوب لبنان، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية والتوترات وما تخلّفه من قلق وأضرار وتأخير في عودة كل الأهالي. وهذا الوجع ليس شأن منطقة وحدها، بل قضية وطن بأسره. فأمن الجنوب واستقراره وعودة أهله إلى أراضيهم بأمان هو شرط عودة السلام إلى كل الوطن مع الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إليه. ومع اقتراب موعد انتهاء عمليات اليونيفيل في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦، وفقًا لقرار مجلس الأمن، وما يليه من انسحاب تدريجي ومنظّم، تدخل البلاد مرحلة دقيقة تتطلب حضورًا فعليًا للدولة، وفي مقدمها الجيش، لمنع الفراغ وترسيخ الاستقرار وبسط سلطة المؤسسات الشرعية. فالأرض والأمن لا يحتملان تعدد المرجعيات، ولا تستقيم الدولة ما لم تكن هي صاحبة المسؤولية الكاملة عن حماية أرضها وأمن شعبها من خلال مؤسساتها الشرعية".



وأضاف: "من هنا تأخذ ثقافة اللقاء والمصالحة معناها الحقيقي. فالمصالحة لا تلغي الخلاف، لكنها تمنعه من التحول إلى قطيعة؛ واللقاء لا يعني تنازل الإنسان عن قناعاته، بل أن يعرف أن شريكه في الوطن ليس عدوًا. فلا أحد يستطيع أن يبني الوطن وحده، ولا ينتصر الوطن إذا كان انتصار فريق فيه على حساب فريق آخر. وفي زمن تتلاطم فيه التحديات، يبقى المطلوب أن نعيد الصلة بين السلطة والخدمة، وبين الكلمة والموقف. وحين تدخل الأخلاق إلى الشأن العام، تصبح المسؤولية خدمةً لا مصلحة، ويصبح الاختلاف مساحةً للحوار لا ذريعةً للإلغاء".