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رجي يتصل بنظيره البحريني: لبنان يرفض الإساءة إلى المملكة ومؤسساتها القضائية
أخبار لبنان
2026-11-29 | 07:37
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رجي يتصل بنظيره البحريني: لبنان يرفض الإساءة إلى المملكة ومؤسساتها القضائية
أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، تناول تداعيات انعقاد المؤتمر العلمائي في بيروت.
وجدّد الوزير رجّي لنظيره استنكار لبنان الشديد للإساءات التي صدرت خلال المؤتمر بحقّ مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة، مؤكّداً رفض الدولة اللبنانيّة المطلق لهذه المواقف، وعدم قبولها بأن يكون لبنان منطلقاً للإساءة إلى البحرين أو التدخّل في شؤونها الداخليّة.
وشدّد على أنّ هذه المواقف تتناقض مع موقف الدولة اللبنانيّة وحرصها على صون علاقاتها الأخويّة مع المملكة، مؤكّداً أنّ الحكومة اللبنانيّة تتابع الملفّ تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات اللازمة.
أخبار لبنان
بنظيره
البحريني:
لبنان
الإساءة
المملكة
ومؤسساتها
القضائية
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