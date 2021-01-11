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11 كانون الثاني 2021 - 11:41
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انتقادات لاذعة لماكرون وزوجته... 600 ألف يورو تكلفة زهور قصر الإليزيه

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انتقادات لاذعة لماكرون وزوجته... 600 ألف يورو تكلفة زهور قصر الإليزيه
Lebanon News
تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لهجوم عنيف وانتقادات لاذعة، بعدما تبيّن أنهما صرفا ما يقرب من 600 ألف يورو على الزهور لتزيين قصر الإليزيه خلال وباء فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وفق تقارير، أن ماكرون وزوجته أنفقا 600 ألف يورو على مقر إقامتهما الرسمي العام الماضي، علماً أن البلاد كانت في إغلاق وتوقفت الزيارات.
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وبحسب التقرير، ميزانية ماكرون للزهور أكبر بخمس مرات تقريبًا من ميزانية أسلافهم فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.

ويقال إن الجمهور الفرنسي صُدم من إسراف الرئيس البالغ من العمر 43 عامًا وزوجته البالغة من العمر 67 عامًا في وقت تكافح فيه البلاد للتعافي من التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا.
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