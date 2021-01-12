ثبوت أوّل حالة لفيروس كورونا بين حيوانات الغوريلا

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ثبتت إصابة ما لا يقل عن اثنين من الغوريلا بفيروس Covid-19 في حديقة حيوانات سان دييغو في الولايات المتحدة، بينما ظهرت الأعراض على ثلاثة بعد ظهور أعراض خفيفة للفيروس بما في ذلك السعال. وتمّ تأكيد وجود Covid-19 من خلال اختبار فضلات الغوريلا.وقالت المديرة التنفيذية للحديقة ليزا بيترسون لوكالة أسوشيتيد برس يوم الإثنين، أنّ هناك ثمانية غوريلا تعيش معًا في الحديقة ويُعتقد أنها مصابة بالفيروس. ووفقاً لبيترسون، يراقب الأطباء البيطريون عن كثب الغوريلا، التي ستبقى في موطنها داخل الحديقة. وأكّدت أنّه "بصرف النظر عن بعض الزكام والسعال، فإن الغوريلا تعيش بشكل جيد". ويتمّ إعطاؤها الفيتامينات والسوائل والطعام ولكن لا يوجد علاج محدد للفيروس.وأضافت بيترسون "هذه هي الحياة البريّة، لديها مرونتها الخاصة ويمكن للحيوانات الشفاء بشكل مختلف عما نفعله نحن، ويتمّ التركيز في الوقت الحالي على إبقائها "في صحة جيدة ومزدهرة".يبدو أن العدوى نُقلت من أحد أعضاء فريق رعاية الحياة البرية بالمنتزه الذي ثُبتت إصابته بالفيروس ولكن لم تظهر عليه أي عوارض. ويُعتقد أن حالات الغوريلا هي الأولى التي يتم الإبلاغ عنها من حديقة حيوانات في الولايات المتحدة وربما العالم. ويعمل مسؤولو الحديقة عن كثب مع الخبراء الذين عالجوا فيروس كورونا لدى البشر في حال ظهور أعراض أكثر خطورة لدى الحيوانات.