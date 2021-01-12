لتدخل موسوعة غينيس... سبحت مسافة 85 متراً تحت الجليد!

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غاصت سبّاحة من موسكو في بحيرة بايكال المتجمدة في سيبيريا لتسجيل رقم قياسي جديد ودخول موسوعة غينيس العالمية لأطول مسافة سباحة تحت الجليد.وكانت إيكاترينا نيكراسوفا، البالغة من العمر 40 عامًا، ترتدي بذلة سباحة من قطعة واحدة فقط عندما غاصت في بحيرة بايكال وسبحت لمسافة 85 متراً تقريباً تحت الجليد من دون أن تخرج لتنفس الهواء.وتمكّنت نيكراسوفا، التي منعتها قواعد موسوعة غينيس العالمية من ارتداء بدلة مبللة أو زعانف أثناء السباحة، من تحقيق إنجازها في نحو دقيقة ونصف الدقيقة.إشارة الى أن نيكراسوفا حطمت الرقم القياسي العالمي الأسبق البالغ نحو 70 متراً، والذي سجلته السبّاحة الجنوب أفريقية أمبر فيلاري في النرويج عام 2020.