بعد تقريرٍ عن عائلة أُجبرت على إقامة جنازة في موقف للسيارات... مراسلة الـCNN تنهار بالبكاء في بث مباشر (فيديو)

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WOW. Powerful moment on @CNN just now. Must watch. Sending you lots of love @sarasidnerCNN pic.twitter.com/v8Pv4xOo36 — Faith Abubéy (@ReporterFaith) January 12, 2021

انهارت مراسلة الـCNN، سارة سيدنر، بالبكاء بعد تقريرٍ مباشرٍ لها حول عائلة منكوبة في كاليفورنيا أُجبرت على إقامة جنازة لأفرادها في موقف للسيارات، بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا.وفي التّفاصيل، فأجرت سيدنر مقابلة مع جوليانا خيمينيز سيسما من ولاية كاليفورنيا الّتي فقدت أمّها وزوج والدتها جرّاء فيروس كورونا الّذي تسبب بوفاتهما بفارق 11 يوماً عن بعضهما.وقد ظهرت سيدنر في الفيديو الّذي لقيَ انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تدخل بنوبة بكاء وتغلبها دموعها بعد تقريرها عن العائلة المنكوبة، وقالت:" هذا المستشفى العاشر الّذي أذهب إليه وأرى ما تمرّ به العائلات من آلامٍ بسبب كوفيد-19. من الصعب تحمّل ذلك."وأضافت وقد خنقتها العبرة: "ليس صحيحاً ما نفعله لبعضنا البعض! لا يجب أن تمر العائلات بهذا الأمر، لا يجب أن تمر أي عائلة بهذا الأمر! لذا فاستمعوا لما قالته هذه العائلة وافعلوا ما بوسعكم لمنع هذا الفيروس من قتل أفراد عائلاتكم وأصدقائكم!"