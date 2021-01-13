غلاف "فوغ" لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس يثير الانتقادات... ما السبب؟ (صور)

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أثار ظهور كامالا هاريس، نائبة الرّئيس الأميركي المنتحب جو بايدن، على غلاف مجلة "فوغ" لعدد شباط المقبل موجة من الإنتقادات على مواقع التّواصل الإجتماعي.وفي التّفاصيل، فتداول روّاد الإنترنت منذ نهار الأحد صورة من عدد المجلة لشهر شباط 2021 أظهرت هاريس بسترة سوداء وحذاء "كونفيرس" ذات خلفية خضراء ووردية المستوحاة من ألوان "Alpha Kappa Alpha" في جامعة "هوارد".ومن جهتها، كشفت المجلة أيضاً عن غلاف ثانٍ يُظهر هاريس في بدلة زرقاء فاتحة اللون أمام خلفية ذهبية والّتي افاد مصدر مقرّب أنّ فريق هاريس كان يتوقع استخدام هذه الإطلالة كصورة رئيسية للغلاف، وظهور المزيد من الإطلالات غير الرسمية داخل المجلة.ولم يعلق متحدث بإسم "فوغ" على الجدال بين المجلة وفريق نائبة الرئيس المنتخب، ولكنه قال في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المجلة أُعجبت بالصور التي التقطها تايلر ميتشيل، وشعرت أن الصورة غير الرسمية أظهرت طبيعة هاريس الحقيقية والودودة، والتي تشعر المجلة أنها إحدى السمات المميزة لإدارة بايدن وهاريس.ورغم ذلك فانتقد كثيرون الصورتين بسبب الإضاءة السيّئة والتّصميم غير الملائم وعديم الإحترام تجاه نائبة الرّئيس حتّى أنّ البعض أشار إلى أنّ الصورتين جعلت بشرة هاريس تبدو فاتحة اللون.