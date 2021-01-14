حقن نفسه بشاي "الفطر السحري"... وهذه النتيجة

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نُقل شاب أميركي يبلغ ثلاثين عاماً من العمر إلى المستشفى بعد أن حقن نفسه بشاي مصنوع من الفطر السحري في تجربة كادت أن تودي بحياته.وفي التّفاصيل، فكان الشاب الّذي لم يتم الكشف عن إسمه مصاباً باضطراب ثنائي القطب من النوع الأوّل ولم يكن يتناول أدويته بانتظام ولذلك كان يمر بنوبات الهوس والإكتئاب.ومن جهتها، فأفادت عائلة الشاب أنّه في الفترة الأخيرة أراد أن يتخلّى عن الأدوية الّتي ينصحه بها الأطباء والإعتماد على نفسه. وكان قد قرأ بحثاً حول فوائد العقاقير المخدّرة كالفطر. فقام بغلي الفطر السحري وبتصفية الخليط قبل أن يحقنه بوريده مباشرةً.وبعد عدّة أيّام نُقل الشاب إلى المستشفى وتبيّن أنّه يعاني من عدوى بكتيرية أدّت إلى نمو الفطر المنتج للسيلوسيبين في دمه فعانى من عوارض كالخمول والإسهال والقيء الدموي واليرقان بالإضافة إلى نقص مختلف الفيتامينات من جسمه ومشاكل في الكليتين والكبد وغيرها من الأعضاء.وقد استمرّ علاجه 22 يوماً في المستشفى بما في ذلك ثمانية أيّام في العناية المركّزة وقد تخطّى مرحلة الخطر.