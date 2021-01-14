الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية تسمح باعتماد هذه الحشرات كغذاء للبشر

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أعطت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، يوم الأربعاء، الضوء الأخضر لاستهلاك الأطعمة المشتقة من نوع من الخنافس (وتسمّى دودة الوجبة)، وهي خطوة أولى تمهّد لاتخاذ بروكسل القرار الّذي يسمح باعتماد الحشرات كأطعمة في أوروبا.وفي التّفاصيل، فقال الخبراء إنّه ما من ضررٍ غذائي لاستهلاك ديدان الوجبة بسبب تركيبتها الغنية بالبروتينات والألياف، لكنهم رأوا ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث في شأن احتمال حصول تفاعلات من نوع الحساسية.وقد خلصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعد دراستها إلى أن يرقات "دودة الوجبة" آمنة للاستهلاك "إما كحشرة مجففة كاملة أو كمسحوق".ويُتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء استناداً إلى دراسة الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية مسودة اقتراح للسماح بطرح ديدان الوجبة المجففة والمنتجات المشتقة في السوق، بالإضاقة إلى شروط بيعها. ويأمل القطاع في الحصول على ضوء أخضر نهائي بحلول منتصف العام 2021.