المعنى الحقيقي للوفاء...كلبة بوليسية تبكي بعد رؤية مدرّبها الغائب عنها لسنوات (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اللحظة العاطفية عندما التقت الكلبة البوليسية وانغوانغ، من فصيلة الراعي الألماني (جيرمن شيبرد) بمدرّبها السابق.وفي التّفاصيل، فقد عملت وانغوانغ عند نقاط التفتيش الأمنية في مقاطعة شيتشوان في وسط الصين قبل أن تتقاعد في شهر حزيران من العام 2019 وتنفصل عن مدربها بعد سنوات من العمل معاً.وبعد سنوات، قرر الشرطي ومدرّب الكلبة القيام بزيارة مفاجئة لوانغوانغ أثناء قيامه بدورية في حي بالقرب من منزلها. وفور رؤيته ركضت بسرعة نحوه وقد امتلأت عيناها بالدموع.وقد تفاعل روّاد الإنترنت مع هذا المشهد المؤثّر الّذي يبيّن مدى وفاء الكلبة البالغة ثمانية سنوات من العمر وطالبوا بالسماح لها بالبقاء مع مدرّبها السابق.