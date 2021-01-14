العثور على نوع جديد من الخفافيش البرتقالية في غرب افريقيا

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رحل العلماء في عام 2018 في رحلة استكشافية لمسح موقع أنواع الخفافيش المهددة بالانقراض في دولة غينيا الواقعة في غرب إفريقيا. وذات ليلة، رؤوا شيئًا غير عادي، وهو نوع جديد من الخفافيش ذات اللون البرتقالي مع أجنحة سوداء.وقال مدير تدخلات الأنواع المهددة بالانقراض في منظمة الحفاظ على الخفافيش جون فلاندرز: "لقد كان نوعاً من أنواع الحياة بطريقة ما، نوع لم أعرف أنه كان موجوداً، كل الأنواع مهمة، لكنك تنجذب إلى الأشخاص ذوي المظهر المثير للاهتمام، وهذا مذهل حقاً".وأكد الدكتور فلاندرز أن الخفاش الجديد الذي يتمتع بألوان الأورانغوتان، أي "ألوان قرد إنسان الغاب"، يعيش في جبال نيمبا بغينيا، وهي سلسلة خضراء من القمم التي يبلغ ارتفاعها 1600 متر وغنية بالتنوع البيولوجي.بدأ الدكتور فلاندرز مع زملائه في مسح أنفاق التعدين المهجورة منذ فترة طويلة، والتي أصبحت موطناً مفضلاً للخفافيش المهددة بالانقراض في المنطقة، عندما وجدوا حيواناً غامضاً، برتقالي اللون مع باقي الحيوانات البنية المعتادة في فخهم، اعتقدوا أنه يجب أن يكون مجرد خفاش عادي ذو لون غريب.ومع ذلك، وبعد البحث في أدلة التعريف الخاصة بهم، لم يتمكن الدكتور باكو فيلس والدكتور فلاندرز من تأكيد تطابق أي نوع أفريقي آخر، وعندما عاد الفريق إلى المخيم، أمضى كل من الدكتور فلاندرز والدكتور باكو فيلس معظم الليل في البحث عن الكتب والموارد عبر الإنترنت لمحاولة حل اللغز، وفشلا كليهما.وقال الدكتور فلاندرز: "في صباح اليوم التالي، التقيت بإريك، صرخنا معاً في آنٍ واحد: هذا نوع جديد".