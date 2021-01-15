وفاة الساحر الشهير زيغفريد فيشباخر عن 81 عاماً

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توفي الساحر الشهير زيغفريد فيشباخر، وهو العضو المتبقي من ثنائي "زيغفريد وروي" (Siegfried & Roy)، ليل الأربعاء الخميس في منزله بلاس فيغاس بعد معاناة مع سرطان البنكرياس.وقد توفيَ زيغفريد عن 81 عاماً بعد ثمانية أشهر فقط على وفاة شريكه روي الذي قضى في أيار الماضي بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19 عن 75 عاماً أيضاً في لاس فيغاس، على ما أوضح وكيل أعمالهما ديف كيرفين في بيان.وفي التّفاصيل، فبدأ الثنائي مسيرته المهنية في لاس فيغاس عام 1967 قبل أن يصبح من أبرز نجوم الثمانينيات بفضل أدائه غير العادي.وقد تميز زيغفريد فيشباخر وروي بالعروض التي كانا يقدمانها كل ليلة بدءا من العام 1990 في فندق وكازينو "ذي ميراج" الذي كان أكبر مؤسسة في لاس فيغاس في ذلك الوقت، وتمتعا بالشهرة لسنوات بفضل عروضهما التي شملت حيوانات برية وبخاصةٍ النمور البيضاء الشهيرة، وحتى الفيلة التي جعلاها تختفي وتعود إلى الظهور.وفي شهر تشرين الأول من عام 2003، تعرض روي هورن في عيد ميلاده التاسع والخمسين لهجوم من نمر بنغالي أبيض أثناء تقديمه أحد العروض. فأصيب بجروح خطرة وعانى عواقب وخيمة، منها فقدان القدرة على الحركة والكلام، وقد توقف العرض منذ ذلك الحين. وظهر الثنائي مرة واحدة فقط في العام 2009، وتقاعد رسميا في العام 2010.