سحرة العالم يحيون ذكرى مرور 100 عام على فقرة شطر الجسد الشهيرة

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قبل 100 عام، وضع الساحر P.T. Selbit امرأة في صندوق على مسرح فينزبري بارك في لندن وشطر الصندوق بالمنشار إلى نصفين، في فقرة سحرية أصبحت من الكلاسيكيات.وسيجتمع سحرة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت مطلع الأسبوع المقبل للاحتفال بمئوية هذه الفقرة المميزة.وقال الساحر والمؤرخ مايك كافيني الذي يعكف على وضع كتاب عن الخداع البصري: "نُفذت هذه الفقرة وصارت أكثر الخدع البصرية تأثيراً وشهرة على الإطلاق في رأيي".وأضاف: "لم يكن الساحر ينفذ هذه الخدعة على جماد. نفذها على إنسان وهذا ما ارتقى بها إلى مستوى جديد تماماً".وبمرور السنوات، أدخل السحرة تعديلات على الخدعة كإبعاد شطري الجسد عن بعضهما. وقدم الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد نسخة خاصة به من الخدعة أطلق عليها اسم "The Death Saw" أي "منشار الموت" وفيها ينفذ الخدعة على نفسه باستخدام منشار عملاق يشطر جسده إلى نصفين.وقال كوبرفيلد في مقابلة ستُعرض خلال الاحتفال المقرر عبر الإنترنت يوم الأحد إنه كان يصاب بالفعل في بعض الأحيان.وستتولى منظمة ماجيك سيركل، ومقرها لندن، استضافة الحدث الذي سيُنقل على الهواء مباشرة عبر فيسبوك الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.وستكون ديبي ماكغي أرملة الساحر التلفزيوني البريطاني بول دانيالز من بين الضيوف وستتحدث عن نجاتها مرة بعد مرة من فقرة شطر الجسد.