وُلدت بوزن نصف كيلوغرام... طفلة تغادر المستشفى بعد 5 أشهر من العلاج (صور)

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سمَحَ الأطباء للرضيعة فاريس نيسا، الّتي وُلدت قبل أوانها في الأسبوع الـ23 من الحمل، بمغادرة المستشفى إلى المنزل، وذلك بعد نحو 5 أشهر من العلاج.وفي التّفاصيل، فقد نزع الأطبّاء في مدينة قونية التّركية الطفلة نيسا، الّتي بلغ وزنها نصف كيلوغرام فقط عند الولادة، عن حاضنتها بعد 142 يوماً من المتابعة. وتُظهر صورة كيف نمت الطفلة نيسا لتزن اليوم وبعد العلاج نحو كيلوغرامين.وكانت الوالدة إيميت فاريس، 30 عاماً، قد أنجبت طفلتها الصغيرة بعد أقل من ستة أشهر على حملها عن طريق عملية قيصرية، إلّا أنّ المولودة الجديدة خضعت للمراقبة والمتابعة بسبب وزنها المقلق.ومن جهته، قال الطبيب حنيفي صويلو من مستشفى كلية الطبّ في جامعة سلجوق: "تخضع الطفلة نيسا للعلاج هنا منذ نحو خمسة أشهر. واليوم، وبعد مرور 142 يوماً، خرجت من حاضنتها. وكانت نيسا موصولة بجهاز تنفّس لفترة طويلة، ولم تكن بحاجة إلى أيّ طعام غير حليب والدتها".