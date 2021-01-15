الكاتب اللبناني ألكسندر نجار ينال جائزة الفرنكوفونية الكبرى من الأكاديمية الفرنسية

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حصل الكاتب اللبناني ألكسندر نجار على جائزة الفرنكوفونية الكبرى التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية، وفق ما أعلنت دار "بلون" للنشر الجمعة.وأشارت "بلون" في بيان إلى أن "هذه الجائزة تتوج أعمال" كاتب فرنكوفوني "ساهم على نحو بارز في بلده كما على المستوى الدولي في الحفاظ على اللغة الفرنسية وتجسيدها".وألّف نجّار المولود في بيروت عام 1967 نحو ثلاثين رواية وقصة وقصيدة وسيرة.وفي العام 2018، وصل نجار إلى نهائيات جائزة "إنترالي" عن روايته "هاري وفرانز" الصادرة عن "بلون" وتتناول صداقة خلال الحرب العالمية الثانية بين مرشد روحي ألماني وممثل فرنسي يهودي.