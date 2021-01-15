للتحايل على قرار الإغلاق في كندا... هذا ما فعلته سيّدة بزوجها لتبرير خروجهما من المنزل

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ألقت الشرطة الكندية القبض على شابة، عمرها 24 عاماً، وزوجها البالغ من العمر 40 عاماً وفرضت عليهما غرامة، لانتهاكهما قواعد حظر التجول بسبب فيروس كورونا.وفي التّفاصيل، فتم ضبط السيّدة وهي تمشي مع زوجها المربوط بسلاسل الكلاب، وقالت للشرطة إنها كانت في الخارج "تمشي مع كلبها" بالقرب من منزلهما في مدينة شيربروك بمقاطعة كيبيك.وقد نفى الزوجان انتهاكهما قواعد الإغلاق، مشيرين إلى أنّهما اتّبعا القواعد المطبقة على الحيوانات الأليفة، إذ أنّ تمشية الكلاب بالقرب من المنزل من الأسباب المسموح بها لمغادرة المنازل في أوقات حظر التجوّل.وذكر أحد عناصر الشرطة أنّ الزوجين لم يتعاونا على الإطلاق، ففُرضت غرامة على كل منهما قدرها 1212 دولارا.