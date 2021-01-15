في مزاد... بيع رسم لغلاف أحد مجلدات روايات "تان تان" بسعر خيالي

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أعلنت دار "أركوريال" أن رسماً للفنان إيرجيه أعدّه لغلاف أحد مجلدات مغامرات "تان تان" بعنوان "زهرة اللوتس الأزرق" حقق يوم الخميس رقماً قياسياً جديداً لمبيعات الروايات المصوّرة في المزادات، إذ بيع مقابل مبلغ 3,175 مليون يورو متضمناً النفقات.وأفادت الدار في بيان بأن "ثمن هذه التحفة المرغوبة جداً ارتفع في نهاية المطاف إلى 3175400 يورو بعد تنافس بين ثلاثة مزايدين بواسطة الهاتف"، مشيرة إلى أن الشاري فرد من هواة المجموعات.وتجدر الإشارة إلى أن عائلة كاسترمان هي الجهة التي عرضت هذا الرسم، المشغول بالحبر الهندي والغواش والألوان المائية والذي يعود إلى العام 1936، للبيع في المزاد. ولم يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلّد نظراً إلى كلفة طباعته الباهظة، بل اختيرت بدلاً منه نسخة مبسّطة منه.ويعتبر رسم "زهرة اللوتس الأزرق" إحدى روائع الرسام البلجيكي. ويمثل نقطة تحول في رسومه. وقد نُشرت رسوم هذا المجلد بين عامي 1934 و1935 في مجلة "بوتي فانتيام" قبل إصدار المجلّد نفسه عام 1936.ويُشار إلى أنّ هذا الرسم الذي وُصف بأنه "قطعة استثنائية مميزة"، يظهر بطل الروايات المصوّرة الشهير مرتدياً زياً صينياً ومطلاً برأسه من جرّة، يقابله تنين يتربص به.