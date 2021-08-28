أميركا تسجل أول إصابات لغزلان بكوفيد-19 في العالم

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قالت الحكومة الأميركية يوم الجمعة إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بكوفيد-19 ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأميركية سجلت الإصابات بفيروس "سارس-كوف-2" الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.وقالت ليندساي كول المتحدثة بإسم وزارة الزراعة الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لسارس-كوف-2... من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى".وفي السابق سجلت وزارة الزراعة الأميركية إصابة حيوانات بكوفيد-19 من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.