لهذا السبب...أب يطلق النار عشوائياً على أصدقاء إبنه في الجزائر!

أقدم رجل في الأربعينيات من عمره يوم الجمعة على إطلاق النّار عشوائيّاً في حي 100 مسكن ببلدية تلموني بسيدي بلعباس، باستعمال بندقية صيد.
وبحسب صحيفة "الشروق"
الجزائرية، أُصيب أربعة أشخاص بجروحٍ متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى مستشفى عبد القادر حساني وألقت الشرطة القبض على المتّهم من دون أي مقاومة منه.
وبحسب المعلومات الأولية للدرك الوطني، فإن المتهم أشهر سلاحه في الحي من أجل تصفية أصدقاء ابنه الذي عثر على جثته معلقة بإحدى غرف المنزل العائلي منتحرا.
وحاول المتهم قتل رفاق ابنه البالغ من العمر 19 عاماً بعدما حمّلهم مسؤولية انتحاره ولمعاقبتهم بسبب الضغوط التي مارسوها عليه من أجل إرغامه على تسديد مبالغ مالية كان قد استدان بعضها، وبعضها الآخر يعود لعائدات المتاجرة بالأقراص المهلوسة.
وأضاف مصدر أمني بأنه تم توقيف المتهم في أقل من نصف ساعة، ولا يزال التحقيق مستمراً من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء جريمته المروّعة.