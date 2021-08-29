على ارتفاع 10 آلاف متر... أفغانية تضع مولودة في رحلة إجلاء إلى بريطانيا

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قالت الخطوط الجوية التركية في بيان إن امرأة أفغانية كانت على متن رحلة إجلاء متجهة إلى بريطانيا وضعت طفلة في ساعة مبكرة من صباح السبت بمساعدة طاقم الطائرة.وباغتت آلام المخاض سومان نوري، البالغة من العمر 26 عاماً، أثناء رحلة الخطوط الجوية التركية من دبي إلى برمنغهام، ووضعت مولودتها عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع عشرة آلاف متر في المجال الجوي الكويتي.وذكر البيان أن نوري وطفلتها التي سُميت هافا بصحة جيدة.وقالت الخطوط الجوية التركية إن الطائرة التي كان على متنها مواطنون أفغان عملوا مع بريطانيا في أفغانستان هبطت في الكويت في إجراء احترازي، لكنها واصلت رحلتها إلى وجهتها في وقت لاحق.