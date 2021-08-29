منوعات
29 آب 2021 - 04:17
Back

على ارتفاع 10 آلاف متر... أفغانية تضع مولودة في رحلة إجلاء إلى بريطانيا

أفغانية تضع مولودة في رحلة إجلاء إلى بريطانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخطوط الجوية التركية, بريطانيا, رحلة إجلاء, مولودة, إنجاب,أفغانية,أفغانية تضع مولودة في رحلة إجلاء إلى بريطانيا
episodes
على ارتفاع 10 آلاف متر... أفغانية تضع مولودة في رحلة إجلاء إلى بريطانيا
Lebanon News
قالت الخطوط الجوية التركية في بيان إن امرأة أفغانية كانت على متن رحلة إجلاء متجهة إلى بريطانيا وضعت طفلة في ساعة مبكرة من صباح السبت بمساعدة طاقم الطائرة.

وباغتت آلام المخاض سومان نوري، البالغة من العمر 26 عاماً، أثناء رحلة الخطوط الجوية التركية من دبي إلى برمنغهام، ووضعت مولودتها عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع عشرة آلاف متر في المجال الجوي الكويتي.
الإعلان

وذكر البيان أن نوري وطفلتها التي سُميت هافا بصحة جيدة.

وقالت الخطوط الجوية التركية إن الطائرة التي كان على متنها مواطنون أفغان عملوا مع بريطانيا في أفغانستان هبطت في الكويت في إجراء احترازي، لكنها واصلت رحلتها إلى وجهتها في وقت لاحق.

الإعلان
إقرأ أيضاً