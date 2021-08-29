ترك رسالة مؤلمة للأهل... ابن الـ18 عاماً ينتحر عبر إلقاء نفسه في النيل!

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في حادثة أليمة وقعت في مصر، انتشلت السلطات جثة شاب انتحر عبر إلقاء نفسه في النيل، بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط شمال البلاد.وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بإلقاء شاب نفسه من أعلى كوبري مدينة فارسكور بدمياط، تاركاً رسالة على الشاطئ كتب عليها اسمه وعنوانه، ليتبين أن اسمه إبراهيم شريف الباز، ويبلغ من العمر 18 عاماً.وقبل ساعات على الحادثة، كتب الشاب تدوينة على فيسبوك اتهم فيها والده باتخاذه قرار الانتحار، وطالب الأهل بمعاملة أبنائهم معاملة حسنة، كما طالب أيضاً أعمامه برعاية والدته وأشقائه.يذكر أن التحريات قد كشفت عن وجود خلافات بين الشاب ووالده، علماً أن النيابة العامة استدعت الأخير لسماع أقواله والتحقيق بالحادثة، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها لكشف الملابسات.