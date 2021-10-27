من بنس واحد إلى 8 ملايين دولار... أول طابع بريد في العالم في المزاد

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قالت صالة سوذبيز للمزادات يوم الثلاثاء إنها ستعرض نموذجا لأول طابع بريد في العالم "بيني بلاك" بسعر تقديري يصل إلى 8.25 مليون دولار.وقالت سوذبيز التي ستعرض الطابع في مزاد الكنوز يوم السابع من كانون الأول إن تاريخه يرجع لعام 1840 وهو "أقدم نموذج لأول طابع بريد معروف تاريخه".والطابع اللاصق، الذي يحمل صورة جانبية لوجه الملكة فيكتوريا وثمنه حينها بنس واحد، مرفق بوثيقة مؤرخة يوم 10 نيسان عام 1840 من أرشيف روبرت والاس وهو سياسي اسكتلندي أصلح خدمة البريد البريطانية. وطُرح الطابع بسعر موحد منذ 8 أيار 1840. وقبل ذلك كان المتلقي يدفع التكلفة البريدية.وقال هنري هاوس مدير مبيعات الكنوز بصالة سوذبيز في بيان "هذا هو أول طابع بريد على الإطلاق، وهو مقدمة لجميع الطوابع، كما أنه بلا منازع أهم قطعة في التاريخ لهواة جمع الطوابع".والطابع واحد من ثلاثة طوابع بني بلاك يعتقد أنها نجت من أول نسخة مطبوعة. والطابعان الآخران ضمن مجموعة متحف البريد البريطاني.