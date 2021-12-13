حادثة مؤلمة... أسد يلتهم يد طفلة في اليمن! (صورة)

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تعرضت الطفلة اليمنية دنيا حمود التي تبلغ من العمر سنتين إلى هجوم عنيف من أسد داخل حديقة حيوانات بمحافظة إب وسط اليمن، ما تسبب في بتر يدها اليسرى.وأفادت مصادر محلية أنّ الطفلة أدخلت يدها من إحدى فتحات قفص الحماية الخاصة بالأسد، الذي قام بقضمها بسرعة برق فيما كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها.وأشارت المصادر إلى أنّ الإسعاف نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى وكذلك الأمر بالنسبة لوالدها الذي أُغميَ عليه بسبب ما حدث لابنته بينما كان مشغولاً.وقد حمّل روّاد الإنترنت المسؤولية للوالد من جهة، ولإدارة حديقة الحيوانات من جهة أخرى في ظلّ عدم تحمّل المسؤولية من خلال وضع شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو تحديد مسافة أمان كافية تمنع الزوار والأطفال من الاقتراب أكثر من تلك الحيوانات.