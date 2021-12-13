دبي ... أول "حكومة لاورقية" في العالم

نجحت إمارة دبي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية "اللاورقية" الّتي تم إطلاقها في عام 2018.

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LBCI News Lebanon

أكّد مسؤولون في مدينة دبي، يوم السبت، أن الإمارة أصبحت أول حكومة في العالم تستغني عن استخدام الأوراق، لتحقق بذلك الأهداف الاستراتيجية "اللاورقية" الّتي تم إطلاقها في عام 2018.

ومع التنفيذ الكامل لاستراتيجية "الحكومة اللاورقية"، فلن يحتاج أي موظف أو عميل في دبي إلى طباعة أي مستندات أو معاملات ورقية، ما لم يفضلوا شخصياً القيام بذلك.

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وفي التفاصيل، فقد تم تنفيذ استراتيجية "الحكومة اللاورقية" على خمس مراحل متتالية، تضم مجموعة مختلفة من الجهات الحكومية في دبي. وفي نهاية المرحلة الخامسة، فقد تم تنفيذ الاستراتيجية بالكامل لدى جميع الجهات الحكومية البالغ عددها 45 في الإمارة، لتوفر أكثر من 1800 خدمة رقمية وأكثر من 10500 معاملة رئيسية.

وأفاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بأنه "كان لدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أربع سنوات رؤية مفادها أنه لن يحتاج أي موظف أو عميل في حكومة دبي لطباعة أي مستند ورقي بعد عام 2021. أما اليوم، فقد تم أخيراً الوفاء بهذا الوعد."