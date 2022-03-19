تركيا تفتتح جسرا معلقا ضخما يربط أوروبا وآسيا

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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة جسرا معلقا ضخما فوق مضيق الدردنيل هو الأحدث في سلسلة مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي منحها أولوية خلال حكمه المستمر منذ عقدين.ويربط جسر "جناق قلعة 1915" ساحلي تركيا الأوروبي والآسيوي وشيدته شركات تركية وأخرى كورية جنوبية باستثمار بلغ 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).والمسافة بين برجي الجسر هي الأطول في جسر معلق في العالم.وتعد المشروعات العملاقة أهم إنجازات أردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى الحكم في عام 2002، ومن بينها مطار جديد في إسطنبول وأنفاق سكك حديدية وسيارات تحت مضيق البوسفور في إسطنبول وجسر فوقه.