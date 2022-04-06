لوحة نادرة لمايكل أنجلو في مزاد بباريس... وهذه قيمتها

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أفادت دار كريستيز البريطانية للمزادات أن لوحة نادرة لمايكل أنجلو، اكتُشفت في العام 2019، ستُعرض للبيع الشهر المقبل وقد تبلغ قيمتها 30 مليون يورو (أي ما يساوي 33 مليون دولار).وفي التّفاصيل، فتمّ بيع اللوحة، في العام 1907 في باريس. ووُصفت اللوحة بأنها أحد أعمال مدرسة مايكل انجلو، وباتت في طي النسيان إلى حد كبير حتى العام 2019 عندما اكتشف أحد المتخصّصين في دار كريستيز أنها من أعمال هذا الفنان.ويُعتقد بأن هذه اللوحة من اللوحات الأولى التي رسمها مايكل أنجلو إذ تعود إلى نهاية القرن الخامس عشر تقريباً. وتُعيد اللوحة رسم رجل يرتجف، كان قد تمّ تصويره في لوحة جدارية لماساتشيو، بينما يقف اثنان آخران بالقرب منه.وقد صُنفت اللوحة على أنها كنز وطني فرنسي ممّا حال دون تصديرها، لكن الحكومة الفرنسية ألغت التصنيف في الآونة الأخيرة مما سمح بعرضها على هواة جمع التحف في أيّ مكان في العالم، على حد قول دار كريستيز.ومن المقرّر عرض اللوحة في هونغ كونع ونيويورك قبل طرحها في مزاد علني في باريس في 18 أيار.