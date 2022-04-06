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06 نيسان 2022 - 09:35
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بعد عودتهما من إجازة... رجل دهس زوجته وقتلها في مرآب المطار

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بعد عودتهما من إجازة... رجل دهس زوجته وقتلها في مرآب المطار
Lebanon News
لقيت شارلوت ستورجون حتفها بعدما دهسها زوجها في مرآب للسيارات بمطار سولت ليك سيتي بعد عودتهما من إجازة.

وفي التّفاصيل، فأفادت الشرطة أنّ شون كريستوفر ستورجون (38 عاماً) من ولاية أوتاه متّهم بقتل زوجته شارلوت ستورجون (29 عاماً) في الطابق الثاني من مرآب للسيارات في مطار سولت ليك الدولي.

وقالت شرطة سولت ليك سيتي: "يُظهر الفيديو شارلوت وهي تضع طفلتها في المقعد الخلفي للسيارة. وبعد ثوانٍ بدأ شون بقيادة السيارة في الاتجاه المعاكس، مما تسبب في سقوط زوجته على الأرض فقام بدهسها وسحبها على الأرض."
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بعد وقت قصير من الحادث، قاد ستورجون السيارة، مع زوجته التي أصيبت بجروح خطيرة، إلى مركز دفع الرسوم الخاص بموقف السيارات في المطار حيث طلب المساعدة.

ونقلت شارلوت ستورجون إلى المستشفى حيث توفيت في وقت لاحق. وقال رجال الشرطة إنّ رائحة سيارة شون كانت كرائحة الكحول ولم يكشفوا عن دافع المشتبه به في الحادث الذي يجري التحقيق فيه ووُجهت إلى ستورجون تهمتي القتل بالسيارة والإهمال.
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