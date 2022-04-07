وريثة "لوريال"... تعرفوا إلى أغنى امرأة في العالم!

أعلنت مجلة فوربز هوية أغنى امرأة في العالم، إذ حصدت وريثة لوريال فرانسواز بيتينكور مايرز هذا اللقب للعام الثاني على التوالي.

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LBCI News Lebanon

أعلنت مجلة فوربز هوية أغنى امرأة في العالم، إذ حصدت وريثة لوريال فرانسواز بيتينكور مايرز هذا اللقب للعام الثاني على التوالي.

وتُقدر قيمة بيتنكور مايرز بنحو 74.8 مليار دولار، وهي أغنى بنحو 1.2 مليار دولار عما كانت عليه في العام الفائت، ما يجعلها في المرتبة الرابعة عشر ضمن قائمة "أغنى شخص في العالم".

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وفي التفاصيل، فإن الوريثة الفرنسية البالغة من العمر 68 عاماً، تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة لوريال، بعدما عملت في مجلس إدارة الشركة منذ عام 1997، وهي أكبر شركة مصنعة لمستحضرات التجميل في العالم أسسها جدها الكيميائي يوجين بول لويس شويلر في عام 1909.

وتمتلك الوريثة الفرنسية وعائلتها حوالي 33 في المئة من أسهم لوريال الّتي تمتلك بدورها أكثر من 35 علامة تجارية لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. كما تضم الشركات العالمية "Maybelline وGarnier وNYX"، الّتي حققت أكثر من 35 مليار دولار من العائدات في عام 2021.

وتلعب فرانسواز بيتينكور مايرز دوراً مهماً لدعم فرنسا في النهوض بالعلوم والفنون وذلك عن طريق ترأسها الجمعية الخيرية التابعة لعائلتها.