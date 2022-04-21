في حفل الزفاف... عروس تصفع عريسها مرتين أمام الحاضرين لهذا السبب! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس هندية قامت بصفع عريسها أمام الحاضرين في حفل الزفاف، الأمر الّذي أثار جدلاً واسعاً لمعرفة السبب الّذي دفعها للقيام بهذه الخطوة.
ويظهر العروسان الى جانب الضيوف في حفل فارمالا، وهو حفل الزفاف التقليدي الهندي، وذلك قبل أن تقوم العروس بصفع العريس على وجهه لمرتين متتاليتين، وتغادر مسرعةً وسط ذهول الحاضرين.
وبحسب المعلومات، فقد تصاعدت الأمور بسرعة في حفل الزفاف حيث تعرض الحاضرون التابعون للعريس للضرب، ما أدى إلى استدعاء الشرطة المحلية للمساعدة في حل المشكلة.
وبدوره، فقد أوضح عم العروس لوسائل إعلام محلية أن عائلتها فوجئت بسلوكها، مدعياً أنه "تمت مطاردتها من الأشباح".
وذكرت عائلة العروس أن الأخيرة تقدمت باعتذار للعريس وعائلته، وأنه تم استكمال إجراءات الزفاف بشكل طبيعي في وقتٍ لاحق.